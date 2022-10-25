元朗兩幅棕地擬建公營房屋　合共提供1.86萬伙

政府早年完成「新界棕地使用及作業現況研究」，曾敲定八組棕地群可發展公營房屋。政府早前提交文件，提到其中兩幅棕地的擬議發展計劃，當中包括元朗沙埔、大旗嶺的棕地，分別可提供16,300伙及2,300伙公營房屋，預料將於2031年竣工。



▼八組適合發展公營房屋棕地群▼



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其中一幅棕地位於元朗沙埔村以北，新田公路及新潭路以東，模範鄉以南及逢吉鄉以西。現時主要為露天貯物場、工場、倉庫，及鄉郊民居。

政府指，擬議發展用地面積約15.9公頃，當中約11.8公頃土地會發展公營房屋，並以6.7倍地積比率發展，料可建成16,300伙，可容納約46,000人。

沙埔將建16幢 保留歷史建築「上將府」

資料顯示，該地皮擬分為三個部份發展，兩側合共興建16幢住宅大樓，同時會設零售設施、幼稚園、社會福利設施及停車場。至於中間，則擬劃作政府、機構或社區用地，並保留二級歷史建築的「上將府」。

此外，用地擬設小學、消防局、警局、康樂體育中心、綜合公共交通交匯處、零售設施等。

文件表示，元朗逢吉鄉的「上將府」不被納入發展計劃，故擬由「工業 (丁類 )」地帶改劃作「住宅（丙類）3」地帶，以反映有關建築物的目前用途。（古諮會圖片）

「尚悅」後方建3幢公屋

至於位於元朗大旗嶺的棕地，則位於元朗公路、大旗嶺路以北 ，及十八鄉交匯處以西 ，鄰近私人住宅項目尚悅及蝶翠峰。

政府指，相關地皮佔地約1.8公頃，現時主要有露天貯物場、停車場、汽車維修工場、倉庫、鄉郊民居等。 日後計劃擬興建3幢住宅大樓，可提供2,300伙，能容納6,440人。

政府計劃在房屋用地外提供巴士專用區，同時有幼稚園、零售設施、停車場及社會福利設施。