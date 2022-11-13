南丫島新北角碼頭11.14啟用　22個碼頭改善工程2024年陸續完成

政府於2017年推出「改善碼頭計劃」，旨在提升位於新界及離島偏遠地方的公共碼頭的結構安全，並改善碼頭配套設施以及便利市民前往郊遊景點。南丫島北角碼頭為計劃首個完工項目，將於明日（11月14日）啟用。



新南丫島北角項目於明日（11月14日）啟用

乘客上落更安全

發展局局長甯漢豪在網誌中，介紹改善碼頭工程進展，土木工程拓展署工程師（改善碼頭工程組）羅梓馨指，南丫島北角碼頭提供兩個更長的靠泊位，可讓渡輪側靠泊岸；靠泊位亦設有減浪板，提升靠泊船隻的穩定性，讓乘客上落時更安全和方便。

在舊北角碼頭（圖左），船隻只能「頂頭埋」；新碼頭（圖右）容許渡輪側靠泊岸，乘客上落更安全方便。

新增Wi-Fi充電設施等配套

新碼頭亦增添了不少配套設施。土拓署工程師（改善碼頭工程組）李學儀表示，設施包括上蓋、太陽能發電板(用作碼頭照明系統)、斜道、Wi-Fi、飲水機、充電設施等。同時，為了配合周邊環境和善用自然光，新碼頭上蓋使用了強化玻璃配搭環保木條；欄杆更加設計成「丫」字以代表南丫島。

新碼頭增添了Wi-Fi、飲水機、充電設施等。

欄杆設計成「丫」字以代表南丫島。

另22個碼頭預2024年起陸續完成

「改善碼頭計劃委員會」共揀選了23個公共碼頭，分兩個階段推展改善工程。第一階段涵蓋10個碼頭，而第二階段則涵蓋13個碼頭。除南丫島的北角碼頭，餘下22個碼頭中，七個正在施工，兩個預計於今年底展開工程，預計這些碼頭的改善工程在2024年起陸續完成。

舉辦四星期展覽派紀念品

土拓署將於11月14日至12月11日在新南丫島北角碼頭舉行為期四星期的展覽，當中會有展板介紹「改善碼頭計劃」及各式各樣的展品和布景板，並會派發紀念品，市民既可拍照留念，亦能深入了解「改善碼頭計劃」及工程。