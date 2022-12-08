視障人士幸得導盲犬引路保命：有佢喺度就安心晒

20歲的譚皓中（Mario )，是香港導盲犬訓練中心其中一位導盲犬使用者，他從14歲開始便患有眼疾，直到兩年多前視力開始逐漸退化，現時左眼接近失明，右眼只剩下四成視力，幸得在半年時間配對「多多」成為他的導盲犬，讓他外出時不必怕撞柱，甚至有一次「多多」以身攔截他繼續行，避過車禍，他已經視牠為家人，「有佢（多多）喺度就放心晒。」



看電影才得悉香港有導盲犬服務

在一次偶然情況下，他在戲院看到一部有關導盲犬的電影，得知香港原來有提供導盲犬服務，回家後立刻告知家人想領養，但當時未得母親批准，「佢覺得我嘅視力未差到要用導盲犬引路。」

但Mario 並沒有輕言放棄，堅持希望能擁有一位屬於自己的引路拍檔。後來，他主動向心光盲人學校的老師查詢，經介紹後接觸到導盲犬服務中心，在半年後便成功獲安排與導盲犬多多作配對，相處至今已兩年半。

Mario 譚皓中（左）與他的導盲犬多多，以及譚爸爸向傳媒分享與多多的日常。（鄧康翹攝）

導盲犬如引路明燈 有「牠」在便感安心

Mario表示，有多多在身邊便感到十分安心，「有佢（多多）喺度就放心晒。」坦言在未有多多引路前，走路的步速會慢很多，經常在街上撞柱，亦不知道什麼時候需要上下樓梯。而有了導盲犬做引路明燈後，他在街道行走時更有安全感，「每當遇到樓梯時，多多都會即刻提我，幫我避開街上所有嘅障礙物。」

使用者需學習如何照顧導盲犬

問到在配對導盲犬後最大的困難，Mario笑言因自己是第一次養狗，自身對狗隻照顧的知識相當貧乏，幸得中心的訓練員從旁協助，向他灌輸照顧導盲犬的知識，例如學習幫多多洗澡、帶外出上廁所和餵食等。

香港導盲犬訓練學校於今日（8日）正式開幕。（夏家朗攝）

觀察期為期一個月 使用者和犬隻需互相磨合

Mario提及在配對成功後並不是立刻可帶同導盲犬外出，在頭一兩日，需要接受中心訓練員的訓練，學習如何應對在日常生活上使用導盲犬時會出現的各種情況。

而在掌握到理論知識後，便正式開始為期一個月的考察期，不論是導盲犬抑或是使用者也好，雙方都需要在這一個月內彼此熟悉，建立默契。Mario表示，若果真的在觀察期間無法作出磨合，早日另尋伙伴未嘗不是一件好事。

在這一個月考察期內，訓練員亦會長時間從旁協助使用者和導盲犬，以便隨時作出指導，保障犬者和視障人士之間的安全。

至於在訓練過程中最大的難題，Mario則表示，因平時較少出外運動，而訓練內容中其中一項是需要與導盲犬一同行山，而山路又相當崎嶇。他認為要完全把身心都交付給導盲犬並不容易，形容當下十分緊張。

與死神擦肩而過 幸得導盲犬以身阻路

而談及與導盲犬多多之間最難忘的經歷，Mario表示，當時差點與死神擦身而過，有一次經過停車場，他未察覺到有輛車轉入，差點被車撞到，幸得多多以身體攔著他，不讓他繼續前行，才幸保性命，對此經歷他感到十分感動，從此以後更視多多為家人，他的好兄弟。