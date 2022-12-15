山頂纜車特備節目　聖誕新年時光漫遊穿越時空　藝術表演輪住睇

第六代纜車年中重開時已引來熱話，唔少人爭住搭。藉住聖誕及新年，山頂纜車以「穿越 ▪ 維多利亞之旅▪ 山頂時光漫遊」為主題，由今日（12月15日）起一連三個月，推出不同套票，讓大家乘坐全新山頂纜車之餘，仲可試穿維多利亞服飾，親身感受從前名流紳士、淑女們的生活，走進維多利亞氣息的「舊香港」。

乘客可穿上維多利亞服飾遊走山頂（山頂纜車提供）

全「身」體驗 感受舊日的足跡

「穿越 ▪ 維多利亞之旅▪ 山頂時光漫遊」主題活動，分別設有大人、小童及親子套票，遊客可乘坐最新纜車，仲可穿上一身華麗的維多利亞時期服飾，走進「舊香港」名流望族的生活。坐完纜車，仲可以在趣味時光留影館內拍照留念。遊客更可盡情在山頂各個充滿歷史氣息和節日氣氛的車站、景點打卡影相，穿越時空回到1888年代，尋找香港舊日的足跡。

藝術表演輪住睇

除了「回到過去」，山頂纜車更夥拍藝術創作團隊，邀請多位本地表演藝術家，為大家帶來不同主題的快閃表演。於纜車車廂、車站內不定點為乘客帶來新穎有趣的表演。重點推介，是在被列為一級歷史建築的白加道纜車站中表演，包括跳舞、歌劇、水晶球雜耍、音樂表演等。從踏進中環總站一刻開始，遊客便可近距離觀賞全新Act & Play-Driven藝術欣賞和體驗，猶如穿梭到一百多年前，來一趟時光漫遊之旅。

舉行日期：12月15日至2023年3月14日

費用：單人套票港幣 $300 （成人） / 港幣 $250 （小童）；家庭套票港幣 $800（2大1小）

預約網址：https://bit.ly/3WybI5R