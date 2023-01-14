四成受訪性小眾「拗直治療」後現抑鬱　有人萌自殺念　團體促禁止

真光社今日（14日）公布香港性小眾試圖改變性傾向研究報告，研究以網上問卷形式訪問了219名性小眾，逾兩成受訪者表示曾接受性向扭轉治療、俗稱「拗直治療」，曾接受治療人士中，逾八成曾出現自殺念頭。



曾接受過教會「拗直治療」的男同志Alvin表示，治療過程不但沒有將他從「攣」變「直」，更令他在治療期間患上創傷後遺症，需要到精神科看診服用抗抑鬱藥物，亦有過自殺念頭出現。



真光社指，坊間的「拗直治療」課程無法改變性傾向，部份甚或會危害當事人身心健康，建議政府參考外國做法，立法禁止舉辦「拗直治療」課程。



父母灌輸同性戀是錯觀念：阿媽會話同志等於愛滋

Alvin是今次研究中其中一位曾接受過「拗直治療」的男同志，他表示，因在基督教家庭和學校中長大，自小父母會灌輸同性戀是錯誤觀念予他：「阿媽會話同志就等於愛滋，阿爸會話同性戀係病嚟，可以用針灸去治療。」

Alvin（右）是其中一位曾接受拗直治療的男同志，他表示自小父母會灌輸同性戀是錯誤的觀念予他：「阿媽會話同志就等於愛滋，阿爸會話同性戀係病嚟，可以用針灸去治療。」（張浩維攝）

接受「拗直治療」現後遺症 須服抗抑鬱藥

中學時期，他意識到自身性傾向，而因性向與家人期望不同，故他在2005年首次到教會接受拗直治療。Alvin表示，輔導員將同志與基督徒身份二元對立：「佢同我講『正常人』先可以令神喜悅，先取悅到神同取悅自己。」經過十個月治療後，不但沒有將他從「攣」變「直」，更令他在治療期間患上創傷後遺症，需要到精神科看診，並服用抗抑鬱藥物，亦有過自殺念頭出現。

阿媽會話同志就等於愛滋，阿爸會話同性戀係病嚟，可以用針灸去治療......佢(輔導員)同我講『正常人』(非同性戀者)先可以令神喜悅。 曾接受拗直治療的Alvin

為迎合家人和社會期望接受治療 反加重內疚感否定自己

另一位同樣是基督徒的Thomas表示，中學時期已認知到自己是同性戀者。為了迎合家人和社會大眾的期望，於2021年曾接受過為期一年的「拗直治療」。Thomas表示，在輔導期間曾試過讀經悔改、限制自己瀏覽同志色情網站及禁慾等，試圖改變自己的性傾向融入主流社會。不過指，接受有關「治療」不但未能成功轉變性向，反而加重自身內疚感，開始質疑自己，進一步否定自己。

逾兩成七接受「拗直治療」被訪者曾有自殺計劃

真光社公布今日就香港性小眾試圖改變性傾向研究報告，在2020年8月至2021年3月期間，以網上問卷形式訪問了219名性小眾，了解他們試圖改變性傾向的情況。結果發現，21.9%受訪者曾接受性向扭轉治療，曾接受治療人中，39.6%在試改性向後出現抑鬱症狀，83.3%曾出現自殺念頭，27.1%更有自殺計劃。

五成人是受到家人壓力驅使改變性向

同時，研究發現73%曾進行性向試改的受訪者有宗教背景，其中五成人是受到家人壓力驅使改變性向。主要透過參與坊間機構的「性向試改治療」，以宗教方式如祈禱、禁食、驅鬼等方法，試圖改變自身性向。

無受訪者認為療程有成效

香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授陳俊豪指出，研究顯示無受訪者認為有關療程能成功改變其性傾向，相反不少曾試改性向的人事後出現情緒困擾。

真光社促政府立法禁止「拗直治療」課程

真光社主席黃政光指出，坊間的拗直課程無法改變性傾向，且會危害當事人的身心健康，惟社會上仍有機構以「全人發展」、「關係復原」等主題掩人耳目，引導性小眾參加其課程。他建議政府參考外國的做法，盡快立法禁止本地任何機構舉辦「拗直治療」課程。同時，呼籲醫學界和社福界加強向大眾發佈性小眾的資訊，讓性小眾可以在安全的環境下探索與接納自己的性傾向。