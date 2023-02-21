烏溪沙再現「海之心」２‧０　街坊連夜拆完又出現　破壞海洋生態

消失了約4年的烏溪沙「海之心」2.0再現！曾被稱為「馬鞍山地標」、由居民用石堆砌的烏溪沙沙灘巨型石心，因為砌石被指影響海洋生物棲息及嚴重流失水土，破壞生態環境而惹起爭議，早於2019年已由一眾熱心街坊清除還原石灘。至近日，反對砌石的「烏溪沙石灘海岸關注組」得知又有人來砌石心，恐事件「死灰復燃」。多位關注組成員上周迅速還原石灘，但旋即被「破解」築起石心，只好連日派員守護沙灘，再與砌石者展開漫長角力戰。



▼2月21日 熱心街坊發現沙灘近岸的石心被拆完又出現▼



其實烏溪沙沙灘自2012年起出現第一個以石頭堆砌成的「海之心」後，有多人陸續仿效砌出多四個巨型石心，另有人砌出「主是愛」、「祝福你」兩組巨型石字。後來，有不少網民及街坊關注沙灘因多座石堆失去天然的海岸線，破壞沙灘的自然面貌，亦擔心影響水中生物棲息，當時有不少人號召拆石，務求還原沙灘，事件糾纏至2019年才告一段落。

▼2月17日 關注組成員與街坊合力拆石心▼



１０日前再現石心 街坊連夜拆石

據了解，當年因為反對砌石而成立的「烏溪沙石灘海岸關注組」於本月11日收到居民報告，指沙灘沿岸又出現一個用石頭堆砌而成的心形石，有成員經實地觀察，只是一個心形外框雛型。由於目前已恢復與內地全面通關，加上當時臨近情人節，他們擔心會有更多市民仿效前來翻動石塊加入砌石，亦憂慮會吸引大批情侶或內地旅客前來「打卡」，騷擾海洋生物棲息，隨即聯絡多位成員及熱心街坊一同在當晚深夜落水搬石清除。

不過，石灘被還原不久，翌日早上又有居民發現一名中年男子前來砌石，但當時居民要送小朋友上學，故不便即時上前制止。關注組成員知悉後再前往視察，發現水中又出現石心的輪廓。至上周五（17日）深夜，關注組成員再次聯同多位熱心街坊合力落水搬走石頭，花了多個小時才能還原沙灘。

石心拆完又有 街坊留守沙灘尋砌石者

據知，關注組成員連日都有留意烏溪沙沙灘的情況，一直沒再發現石心或砌石者的蹤影。直至今日清晨（21日），再收到有人堆砌石心外框的報告，但未有發現疑似砌石者的蹤影。關注組及部分熱心街坊不時巡視沙灘，並在關注組的FB專頁貼出現場最新消息和環境的照片，同時表明已向沙田區議員鍾禮謙求助，希望能引起砌石者注意，勸喻對方不要再作出這個破壞生態行為。

沙田區議員鍾禮謙接受《香港01》查詢時證實收到相關事件報告，並曾派辦事處同事今日早上（21日）到現場視察，但因為潮漲關係，石心暫時被海水淹沒，未能看清楚，他明日早上（22日）將會跟隨關注組成員前往現場實地了解情況。

區議員證實收報告 今晨實地視察

鍾禮謙表示，其實經歷清除第一代石心事件後，很多市民都明白堆砌心形石是一種破壞大自然的行為，會嚴重影響海洋生態。縱使當年一眾熱心人士已協助還原烏溪沙沙灘，但據他了解該處的海岸生態已受到破壞，不少蟹類和貝殼類海洋生物沒再返回這片原棲息地，明顯對大自然造成損害。

他續稱，雖然今次仍然有不少人對事件持不同意見，認為不應清除石心，也有人認為拆石時恐會加劇影響水中生物棲息，但相比上一次出現石心的時候，支持保留石心的聲音已大大減少。他指稍後會在沙田區議會會上提出提問，希望釐清部門權責。