廚餘回收廠O‧PARK3胎死腹中　環境局：石崗選址不適宜

拖延多年的垃圾徵費預料今年底實施，政府近年推出廚餘回收計劃，以配合垃圾徵費，惟繼有機資源回收中心第二期「O．PARK2」須延期啟用外，環境及生態局最新文件顯示，「O．PARK3」亦胎死腹中，當局表示，研究結果顯示，元朗石崗的擬議選址並不適合發展廚餘廠，又指廚餘預處理及「廚餘／污泥共厭氧消化」技術更具成本效益及佔地較少，故日後會集中發展相關設施。



環境及生態局和環境保護署提交立法會的文件指，政府擬擴建大埔污水處理廠的相關設施，分階段擴大每日處理量，由首階段的每日約300公噸至最終階段的約500公噸。另外，沙田污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」試驗計劃亦預料在今年內啟用，每日可處理50公噸廚餘。當局指，政府亦計劃在未來新發展區設立廚餘處理設施，以及在污水處理廠設立「廚餘／污泥共厭氧消化」設施。

政府在2014年公布，會在8年內興建5至6間有機資源回收中心，首兩間已先後啟用和動工，當局去年表示，O．PARK3的顧問研究已完成。最新文件披露，研究結果顯示，擬議的元朗石崗選址並不適合發展有機資源回收中心，並指廚餘預處理及「廚餘／污泥共厭氧消化」技術更具成本效益及佔地較少，故日後會集中發展相關設施，以處理廚餘。

文件提到，本港每天產生約3,000多公噸廚餘，根據其他城市的經驗，可收集處理的廚餘平均約為總廚餘一半，而當局預料在2030年代中期，本港處理廚餘的能力每日約1,500多公噸，認為現時規劃足以處理所有可收集的廚餘。

至於位於北區的O．PARK2的進展，文件指該廚餘廠將可於2024年投入運作，並可處理300公噸廚餘。另外，當局亦已逐步試驗，每天將約10公噸的豬隻廢物運送到環保署的O．PARK1或渠務署的污水處理廠處理，以厭氧消化技術妥善分解豬隻廢物，過程中還可以生產生物氣，再轉化為再生電力，預計於今年每日可最少為堆填區減少10公噸的豬隻廢料總量，即佔整體約四份一。當局指，目標是在2024年O．PARK2開始運作時，完全以厭氧消化技術處理豬隻廢料，不再須於新界東北堆填區處置。