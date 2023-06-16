茅坪藤皇遭鋸斷　涉案者動機未明　環團保育經理促當局加強巡邏

馬鞍山郊野公園茅坪坳的榼藤有多條枝幹遭鋸斷，漁護署周三（14日）接獲報告，曾派員到場，但未發現涉案者。環保團體長春社保育經理許淑君指，「茅坪藤王」位於郊野公園內，受林木條例保護，惟執法上有難度，她建議當局可辨識一些較珍貴的樹木或植物，如今次遭砍伐的榼藤，增設保護措施。



「以前大家無諗過藤皇會畀人破壞，所以都無話特別要點保護佢。」但因應今次事件，許淑君期望當局繼續調查，找出涉案者，查清破壞動機。由於現時不知道涉案者是否針對榼藤，她也希望當局可加強到其他有榼藤的地方巡邏。



遭砍伐的榼藤位於馬鞍山郊野公園內的茅坪坳，屬行山熱點，有「藤皇」之稱，不少人也會特意前往參觀。漁護署早前回覆指，周三（14日）接獲報告，遂派員到場視察及調查，但在現場並無發現涉案者。署方會已於該處豎立警告牌，並加強巡邏有關地點及繼續調查，如有需要會尋求相關部門協助。

環保團體長春社保育經理許淑君指，榼藤被列為香港稀有及珍貴植物，雖然法例上無特別保護，但遭砍伐的榼藤位於郊野公園內，所以受林木條例保護。

據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人未經許可，不得在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或其部分，否則即屬違法。而《林區及郊區條例》（第96章）也列明，任何人無合法權限或辯解而在林區或植林區內砍伐、切割、焚燒或以其他方式摧毀樹木或生長中植物，即屬違法。

有條例保護，惟執法上仍有難度，許淑君解釋，郊野公園範圍大，要有證據捉住破壞林木的人有一定困難，「執法人員點樣搵到破壞嗰個人，然後charge（控告）到佢，呢個都係問題。」

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許淑君建議，當局可辨識一些較珍貴的樹木或植物，如今次遭砍伐的榼藤，增設保護措施。她以因市場價格高昂，經常被砍伐的土沉香為例，現存的土沉香，樹幹外均已增設鐵絲網作保護。她亦提到荔枝窩的白花魚藤，也是因為有人作出破壞行為，如以魚藤盪鞦韆，才會增設步道，嘗試令行人保持與魚藤的距離。

她表示，茅坪藤皇多處切口齊整，「就咁望，就會覺得係想棵藤死，因為你咁樣鋸晒前後，中間個部份好大機會生存唔到。」她續指，現時並沒其他方法可幫助茅坪藤皇增加存活機會，不過藤皇仍有機會可長出新芽，情況尚待觀察：「其實都係自救，生新葉幫自己做光合作用，睇下可唔可以令自己唔好死。我哋都無咩可以做，都係靠佢自己。」

「以前大家無諗過藤皇會畀人破壞，所以都無話特別要點保護佢。」但因應今次事件，許淑君期望當局繼續調查，找出涉案者，查清破壞的動機，由於現時不知道涉案者是否針對榼藤，她也希望當局可加強到其他有榼藤的地方巡邏。