新田科技城｜9環團聲明斥違濕地規劃指引　損大灣區獨有國際濕地

政府擬議的新田科技城發展大綱表明，明年之內填平約90公頃魚塘作創科用地。9個環保團體今日（20日）發表聯合聲明，批評發展計劃將會摧毀保育后海灣濕地30年來的重要制度，包括發展凌駕科學，未完成生態研究即公布發展計劃，影響達248公頃濕地敏感地區，有淡化重大生態影響之嫌，並違反濕地規劃指引「防患未然」和 「濕地零淨損失」的原則，威脅東亞至澳大利西亞遷飛區的候鳥族群，損害大灣區獨有的國際濕地。



環團擔憂今次先例一開，損害大灣區獨有的國際濕地，日後其他政府項目及私人發展項目亦仿效，促請政府懸崖勒馬，重新修訂新田科技城的方案，並交代填塘的必要性。



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新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）

觀鳥會：受影響濕地敏感區內雀鳥達205種

政府早前回應《香港01》查詢承認，總發展面積達627公頃的新田科技城其中248公頃涉及生態敏感地區，包括151公頃濕地保育區及97公濕地緩衝區。9個環團包括長春社、香港觀鳥會、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、世界自然基金會香港分會、環保觸覺及創建香港今發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地30年以來的重要制度。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚指，該會資料顯示，受影響濕地敏感區的雀鳥物種數量共達205種，117種屬於具保育級別的鳥種，19種屬全球瀕危物種。其中33種屬於國家一級或二級重點保護野生動物，25種屬於中國脊椎動物。

她續指，觀鳥會於今年冬季於新田魚塘錄得78隻全球「瀕危」黑臉琵鷺，佔后海灣總數量近三成，佔全球種群1%以上；另包括全球「易危」尖尾濱鷸及「近危」紅頸濱鷸，為很多面臨滅絕物種的重要棲息地。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚（右）指，香港有國際責任保護后海灣免受破壞，以維護中國作為《生物多樣性公約》第十五次大會主席國的聲譽。（梁鵬威攝）

濕地吸引「極度瀕危」青頭潛鴨重訪香港

對於發展局稱擬填平的90公頃魚塘一半已無養殖活動或已荒廢，黃雪媚表示，大部份魚塘最近5年才停止運作，荒廢魚塘因為有水生植物的存在，吸引了另類雀鳥棲息，如全球「極度瀕危」青頭潛鴨及全球「易危」紅頭潛鴨。其中青苔前鴨已在香港絕跡接近10年，屬於國家一級保護動物，牠的重新出現突顯魚塘濕地的重要性。此外，今次選址的發展範圍與后海灣全球第二及第三大鷺鳥林嚴重重疊，當中包括近200個繁殖池鷺和小白鷺鳥巢，分別佔全港數目的三分一及四分⼀。

黃雪媚強調，這片濕地與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有緊密的生態連結，破壞之後會將威脅東亞至澳大利西亞遷飛區的候鳥族群。她說，香港有國際責任保護后海灣免受破壞，以維護中國作為《生物多樣性公約》第十五次大會主席國的聲譽。

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長春社：矮化濕地「保育公園」為「補償公園」

長春社從漁農署招標文件發現，三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，其中141公頃與新田科技城建議發展範圍重疊。該會公共事務主任周藹銓質疑，新田科技城是否因為發展新田科技城，而「搶走」本身應該納入三寶樹濕地保育公園的地方。她批評政府以三寶樹濕地保育公園作緩解措施是矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，模糊濕地公園於北部都會區擔當的重要角色，「濕地公園本身係就住地方需要而劃定，並唔係任何發展得嚟補償嘅機制」。

周藹銓表示，至今政府未有交代任何可行性研究，包括發展計劃的需要及數據支持，發展局未待漁護署公布完整的生態科學研究結果之前，則搶先提出新田科技城計劃，面積更大大縮水，是「先發展後保育」，做法落後，亦有違濕地保育公園的規劃原意。

長春社公共事務主任周藹銓（左）質疑，新田科技城是否因為發展新田科技城，而「搶走」本身應該納入三寶樹濕地保育公園的地方。（梁鵬威攝）

一直以嚟成個后海灣緩衝區都有好多私人發展申請，如果呢啲私人發展申請都可以用濕地保育公園嚟做一個替代方案或者補償方案，可能我哋損失嘅濕地會比而家更加多，最後補返嘅濕地比預期中少好多。 長春社公共事務主任周藹銓

世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強則指，政府目前新田科技城擬議發展，違反城規會規劃指引12C之中「防患未然」和 「濕地零淨損失」的原則，魚塘數目下跌，令鳥類食物來源減少，危害鷺鳥繁殖地，認為政府有法律責任保護所有魚塘濕地及其生態系統的完整性。

綠色力量批評政府逃避法律責任和「走捷徑」

對於現時新田科技城發展大綱比兩年前提出的方案規模大增近一倍，而未重做環評研究概要，綠色力量總監鄭睦奇亦形容政府今次逃避了法律責任和「走捷徑」，建議政府重新提交工程項目簡介以作公共諮詢，環保署再訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，或指出需納入環評的生態敏感的地點。

他以東涌新市鎮擴展計劃及屯門40 區及46 區和毗連地區規劃為例，項目出現任何修改，政府均會重新撰寫工程項目簡介，「今次時間唔係倉促得咁緊要，亦都有一部份嘅資料其實係可以重用，點解佢唔係就一個咁重要嘅填塘，影響生到生態敏感地方，再做嚴謹啲……我哋就覺得似乎有欠解釋。」

他又擔心政府今次此例一開，日後政府提交的工程項目簡介剔除生態敏感區域，後來再提出需要發展更多生態區域，甚至令私人發展商日後仿效。

▼新田科技城構想圖▼

