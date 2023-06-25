土瓜灣樓宇復修資源中心下月4日對外開放　增設視像申請服務

市建局早前於土瓜灣煥然懿居商場設立全港首個「樓宇復修資源中心」，為市民提供全方位有關樓宇復修的資訊和支援，7月4日亦將展開第二階段服務，開放視像諮詢和視像申請服務，協助業主辦理樓宇復修資助計劃的申請手續、填寫表格和遞交所需文件，市民毋須預約，可免費參觀展覽及使用設施。



▼2023年4月 樓宇復修資源中心首階段開放▼



+ 7

韋志成於市建局網誌撰文，指「樓宇復修資源中心」自4月首階段開放以來，共安排超過30個來自不同界別的團體、大約1,000人參觀和使用資源中心的設施。他指，樓宇復修團隊考慮到首階段的運作暢順，各項展覽設施、服務安排和人手已準備就緒，決定在7月4日開始提供第二階段服務，協助業主辦理樓宇復修資助計劃的申請手續、填寫表格和遞交所需文件，加快處理流程，以推動更多樓宇做好維修和保養。

「樓宇復修資源中心」逢星期二至星期日（星期一及公眾假期休息）開放予公眾免費參觀，毋須預約。星期二至星期五的開放時間為早上10時至晚上9時；而星期六及星期日則由早上10時開放至下午6時。

資源中心亦會在平日辦公時間，即星期二至星期五的早上10時至下午5時30分，開放兩個「視像諮詢服務室」，讓有意申請各項樓宇復修資助計劃的人士，在上述平日辦公時間內，經由線上即時辦理相關的申請手續、填寫表格和提交文件；並提供視像電話查詢，讓參觀者可即時與市建局職員對話，解答有關樓宇復修的疑問。

樓宇復修資源中心設有個多不同大小的活動室、會議室及調解室，開放予業主組織借用舉行與有關樓宇復修及重建發展事宜的會議。（資料圖片）

韋志成提醒，準備利用視像諮詢即時申請資助計劃的人士，如果是以業主身份申請參加資助計劃，需要帶備身份證，以及住址、資產和入息等證明文件；至於法團申請人，則需要帶備法團證書，以及議決參與資助計劃的會議紀錄。

申請人只要帶齊文件，便可以透過中心內的「視像諮詢服務室」，與身處長沙灣樓宇復修辦事處的客戶服務主任，進行視像會面。服務主任會以遙距方式，協助他們填寫各項資助計劃的網上申請表，申請者可使用服務室內的掃瞄器，掃瞄各項所需文件並即時提交予市建局審批。如果申請人未能提供有關文件，職員亦會先處理其申請，待後補交回文件後再作跟進。