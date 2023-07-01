七一｜泳池免費開放　將軍澳微雨下約60人排隊　泳客：比預期冷清

為了慶祝七一回歸，康文署轄下所有公共泳池今日（1日）免費開放供市民入場使用。但遇上天公不造美，下雨天前來捧場的人流較預期冷清，未算逼爆，其中將軍澳泳池中午時分有約60人排隊，大多為一家大小。有泳客直言：「估唔到比預期中少人嚟！」



七一回歸，康文署轄下所有公共泳池今日免費開放，其中將軍澳泳池外中午有約60人排隊等候入場。（石恩彤攝）

《香港01》記者今日（1日）中午到將軍澳泳池視察，當時有約60人在泳池門外排隊，等候第二輪入場。現場所見，大部分入場者以一家大小為主，當職員開放入閘後，各人魚貫進場，未有出現混亂或逼爆情況。有泳池職員向記者透露，今日入場人數不算太多，但已較上周六多人，早上第一輪時段亦有約數十名市民入場。

記者曾向多位泳客查詢是否受免費優惠吸引而來，豈料大部分人都表示知悉免費入場，但他們都並非因不用入場費而來。其中泳客吳先生便不是受免費優惠而來，他稱20年來習慣到將軍澳泳池游泳，因為今日免費入場，加上夏季炎熱，早已預計人流肯定比平時多。但他表示，無論泳池是否免費開放，都會依舊來嬉水，稱：「唔理係咪免費都會照嚟！」

泳客葉小姐與家人並非因免費前來，但她指免費入場會使「動力大啲」。(石恩彤攝)

反應較預期冷淡 泳客：少人玩得仲開心

另一名泳客葉小姐則稱，本身預計中午人流會更多，所以她帶同小孩專程於早上時段前來游泳，想不到入場人數比預期少，早上不用排隊，笑說：「因為少人，玩得好開心呀。」她又認為，免費入場能增加市民的游泳和做運動意欲，希望康文署推出多些類似優惠，稱：「動力大啲、咁緊係開心啦，又唔使錢，可以免費比佢哋玩水！」

吳先生經常前來游泳，表示無論免費與否，不論天氣情況，亦會前來游泳。（石恩彤攝）

免費入場非重點 泳客：有空間游水更重要

至於市民劉先生稱不知道今天免費入場使用泳池，抵埗後始知不用收費，當然無任歡迎，但他認為免費並非重點，最叫他關注是游泳空間是否充足，他說：「免唔免費都冇關係，對我嚟講時間比較緊要啲，空間比較緊要。」