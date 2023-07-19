富源結業｜旅監局「太霸道」﹖ 原來可做「做何事」

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳問題，旅監局今年5月推出新規定，向該區註冊商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店購物，當天不得在同區食肆用膳。土瓜灣團餐名店「富源酒樓」昨宣布結業時批評旅監局霸道，到底旅監局權力何來？



根據《旅遊業條例》下「旅監局的權力」，第一分項就列出旅監局可作出該局認為為執行該局在條例下職能而需要作出的「任何事情」。在第一分項的原則下，列出13項權力，當中包括設立和實施行政計劃，以規管入境旅行團在安排下光顧的商店。



旅監局非業界成員葉傲冬向《香港01》表示，有關措施是根據法律基礎而訂立，而實施辣招目的為達致分流作用，亦是「難以平衡接待旅客與居民生活安寧之下嘅一個取捨決定」。



土瓜灣富源酒樓昨日(18日)結業，酒樓經理張先生批評旅監局推出禁內地團同區購物兼用膳新政策，做法趕盡殺絕，導致他們失去旅客生意，被迫結業。（資料圖片／廖雁雄攝）

《香港01》翻查本港《旅遊業條例》，當中有關「旅監局的權力」列明的第一項，「旅監局可作出該局認為為執行該局在本條例之下的職能而需要作出的任何事情，亦可作出該局認為屬附帶或有助執行該等職能的任何事情」。

條文列旅監局有權實施行政計劃規管入境旅行團在安排下光顧的商店

另外第二項的（j）與（i）兩段條文中，分別列明旅監局有權「設立和實施行政計劃，以規管入境旅行團在安排下光顧的商店」，亦有權「設計和實施一套包括警告、譴責、扣分、罰款、撤銷及暫時吊銷牌照的懲處制度，以用於針對持牌人的紀律制裁行動」。

「任何事情」、「實施行政計劃」、「懲處制度」範圍與限制沒列明

不過，相關條例和條文並無列出所指的「任何事情」和「實施行政計劃」、「懲處制度」的實際涵蓋範圍和執行程度，是否等於有關的賦權可以施行於「任何」方面呢？

+ 1

葉傲冬：今次出招的確比較強硬

旅監局非業界成員葉傲冬接受《香港01》查詢時指出，今次出招的確比較強硬，但內地團逼爆土瓜灣區，對居民造成滋擾已困擾多年，至通關後，相關不理想情況仍未得到改善，而新政策是根據法律基礎而訂，本意是有效做到分流作用。為求在接待旅客與居民正常生活之間取得平衡，他稱：「無論係購物或者係食飯嗰時，有一個分流嘅作用，但係最終而家出現咗呢個情況（富源結業），係一個難以平衡之下嘅一個取捨決定。」

措施是旅遊業界與非業界商討得出框架 再交旅監局執行

葉傲冬又強調，旅監局的確獲法律賦予職能及權力，以規管該些接待入境團的註冊商店，而旅監局是由旅遊業界與非業界共同組成，所推出的措施是因為情況不理想，於是由兩方代表共同商討，在得出共識的整體框架下，再交由旅監局執行，目的旨在理順固有問題，並非為針對個別商業行為而訂。而有關旅監局的權力和職能，亦是適當地運用及按照實際情況作出調整。

他認為，有關食肆結業屬於個別事件，亦不明白為何在居民附近經營的食肆，不做本地居民生意，說：「如果一間餐廳或者商店只招待旅客，因為冇咗接待旅客嘅生意，令佢哋嘅收入完全冇晒，但同時嗰度係民居，佢哋唔做其他一般本地居民生意，咁我都反問一句，係咪亦都反映咗過去一啲唔理想嘅情況，似乎真係如居民嘅投訴所指發生緊呢？」

旅監局成員葉傲冬承認今次出招強硬，目的為達致旅客分流作用，而旅監局的確獲法律賦予職能及權力規管接待入境團的註冊商店，但會適當運用及按照實際情況作出調整。(資料圖片/高仲明攝)

位於土瓜灣道的「富源酒樓」昨日正式結業，該酒樓經理張先生訪問時曾批評旅監局「霸道」，指局方今年5月推出的新措施，向九龍城區的註冊商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店購物，當天不得在同區即土瓜灣食肆用膳，影響該酒樓失去旅行團生意，導致無法經營下去，有關做法似趕盡殺絕。事件引來不少聲音質疑旅監局的政策不合理，認為有可能涉干預自由市場，甚至質疑旅監局有否權力過大。

在富源酒樓附近新開業的另一間食肆，早前亦加入提供團餐行列，但未受旅監局新政策影響。(廖雁雄攝)

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！