馬鞍山村改建公營房屋　礦場內全港首條電火車或沉降　有掩埋危機

馬鞍山村綠化地帶改劃建屋，惹起廣泛爭議，包括憂慮影響到該村及石礦場的歷史。土木工程拓展署的文物影響評估顯示，評估範圍內合共有30個文化遺產，包括馬鞍山礦場的240ML礦洞外牆及110ML礦洞外牆、馬鞍山礦場選礦廠，以及馬鞍山礦場礦務居地構築物，合共3個已獲評級的歷史建築物。



報告提到，礦洞外牆鋪有全港首個電動火車路軌，但工程引起的沉降等，或有機會掩埋路軌，不過「有危有機」，擬議工程有可能進一步發掘到連接選礦場的路軌，建議考慮將相關歷史建築納入發展項目。古物諮詢委員會將於下周四（7日）開會商討。



研究範圍內有3個已獲評級的歷史建築物，馬鞍山礦場240ML礦洞外牆及110ML礦洞外牆、馬鞍山礦場選礦廠，以及馬鞍山礦場礦務居地構築物則座落在地盤界線附近。（文件截圖）

馬鞍山礦場240ML礦洞外牆及110ML礦洞外牆鋪有路軌，供本港首個電動火車行駛，但擬議建屋工程，特別是削坡、擋土鑽孔樁等，非常靠近該路軌，該路軌或間接受影響。（文件截圖）

報告指，研究範圍訂於地盤及界線外50米，合共發現3個已獲評級的歷史建築物，當中分別為二級和三級的馬鞍山礦場240ML礦洞外牆及110ML礦洞外牆，以及馬鞍山礦場選礦廠，均位處地盤界線內，而三級歷史建築馬鞍山礦場礦務居地構築物，則座落在地盤界線附近。

報告指，三個已獲評級的歷史建築物均可原址保留，特別是馬鞍山礦場240ML礦洞外牆及110ML礦洞外牆鋪的路軌，曾供本港首個電動火車行駛，將裝滿礦石的礦斗拖到選礦廠，被視為有高度重要性，但擬議建屋工程，特別是削坡、擋土鑽孔樁等，非常靠近該路軌，有可能出現震動、沉降和傾斜，令該路軌可能會間接受影響，不能忽視路軌被掩埋等的可能性。

報告亦指，擬議工程有可能發現連接支柱和選礦場的路軌，建議探討將相關歷史建築納入發展項目中。

54年歷史馬鞍山村42A的村屋須拆卸 僅拍攝紀錄

研究範圍內，另有27個未獲評級的文化遺產，報告指，當中有20個位處地盤邊界以外，或有足夠距離，預料並不會受工程影響，惟位於馬鞍山村42A的村屋（village house ）位處配水庫地盤範圍內，將需清拆，該村屋相信最早建於1969年，當局將會在拆卸前，留下拍照、攝錄和3D掃瞄等建築物的內部及外圍，報告指有關緩解措施可以接受。