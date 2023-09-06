房屋局料5年內為25個屋邨改善環境　何永賢：與居民「共築幸福」

人生不只但求有個安樂窩，還應該追求幸福生活。房屋局為了改善全港公屋環境，早前把其中25個公共屋邨納入「共．幸福」項目，將聯同顧問團隊為該些屋邨，進行粉飾外牆和園景改善工程等，同時加入設計元素，以提升公屋居民的幸福感，凝聚社區參與。房屋局局長何永賢表示，計劃將於本年度起分階段展開，預計於2027年內完成，她強調：「期望（居民）能一同參與、一同建設，然後在整個旅程之中找回幸福的感覺。」



遊走17區18條屋邨 聆聽居民心聲開啟幸福之旅

房屋局局長何永賢表示，「共築．幸福」項目的目標為提升公營房屋居民的幸福感，期望屋居一同參與和建設，「在整個旅程之中找回幸福的感覺」。她指，房屋局為此聘請了跨專業顧問團隊成立「幸福設計」指引團隊，包括設計思維及創新顧問、建築師、園景設計師、傳意設計師、城市規劃師、城市研究學者等，她說：「希望能有系統地製作指引，可供日後興建新屋邨及翻新公屋作參考，當中有指引原則，必須要真實。」

為了解公屋居民對幸福感的真正想法和需求，以及了解他們的日常生活和對環境、設施使用的反饋，房屋局的「幸福號」小巴自今年7月開始，駛進全港17區共18條屋邨收集了2500名居民意見。何永賢解釋，計劃以三大原則作指引，包括「REAL（真實）」、「WIN（達成）」及「WORTH（值得）」。她除了希望藉親身「落地」了解居民想法外，另一目標是想親自檢視及調配現有資源，她稱：「在現實環境上爭取最大的效益，哪些是最值得需要先做、先試的，都想在這個過程中尋找出來。」

先行計劃將在本年度展開料５年內完成

何永賢指出，「幸福設計」指引將在2023/2024年度推出，同時預告明年將會展開「幸福先行預試計劃」，房委會已從全港193個屋邨中挑選出5個現有公共屋邨作先導計劃，考慮的因素包括樓齡、維修情況、擁有人及其他持份者和代表性，納入的屋邨包括九龍灣啟業邨、黃大仙富山邨、深水埗澤安邨、元朗水邊圍邨及沙田大圍美林邨。

該5條獲選定的屋邨全由房委會持有，其中啟業邨和美林邨均由基匯資本和領展作共同管理。由於領展過去在屋邨公共空間管理上曾引起爭議，何永賢回應，計劃內暫時未見需要加裝電梯等硬件設備，若有需要會再作商討，她說：「坦白講，我哋𠵱家係選咗屋邨啫，喺193條選咗5條，其實設計都有待進行，另外顧問團隊會慢慢開始做設計，做咗設計先會再落地同領展傾。」

房屋署助理署長康榮傑又補充，近日亦有與各界持份者、路政署作商討，認為未來有空間能做到，惟今次項目內未有規劃。

為鼓勵公眾參與，團隊更特意花心思，根據10個屋邨樓宇設計平面形狀，設計出「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」。（歐嘉樂攝）

團隊設計「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」

第二個先導項目是「幸福家族．繽FUN 屋邨計劃」，何永賢表示，房委會已挑選出10個現有公共屋邨包括，屯門區的安定邨和蝴蝶邨；葵芳邨；沙田新翠邨、馬鞍山利安邨；觀塘區的雲漢邨、啟田邨、順天邨；柴灣興民邨、漁灣邨，她解釋：「會就佢現有的空間配置，諗啲好快可以將佢更新，加啲色彩、加啲設計的方法。」此外，為鼓勵公眾參與，團隊更特意花心思，根據10個屋邨樓宇設計平面形狀設計出「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」。

最後一個先導項目則是「綠綠家園」園景改善工程，將包括「幸福家族．繽FUN 屋邨計劃」中的公共屋邨，再加上另外10個屋邨，包括大嶼山銀灣邨、牛頭角下邨、觀塘和樂邨、深水埗榮昌邨、海麗邨、沙田豐和邨、天水圍天晴邨；沙田坳邨、慈康邨及富山邨。何永賢指，外牆粉刷及小型改善工程亦將於本年度分階段展開，預計2027年內完成。

何永賢提到，計劃會舉辦討論工作坊，項目團隊將會「落區」與居民討論屋邨設計，為屋邨增添色彩和改善環境，亦會以共創工作坊形式，在幾個屋邨讓居民、持份者和管理者等表達意見，討論改善範圍、主題方向和設計方案等，並製作出設計概念圖供參考：「例如團隊發現新翠邨附近好多綠化，想將設計帶到牆上，最後團隊同居民揀選咗用竹的樣式，將竹樹以『節節上升』加上屋（樓宇外牆）到。」

項目開支由房委會從日常維修及保養撥款

問及該用甚麼方法去量度市民對居住的「幸福感」？何永賢表示，顧問團隊將會進行文獻研究，具體需要待他們搜集到更多資料後在下階段再作交代，她試舉例說：「有更多公共空間令老人家多啲願意落樓同左鄰右里交往，曬多啲太陽，大家知道曬太陽係有益𠺢嘛，呢啲係有科學根據，呢一類元素點點滴滴去累積，愈高（幸福感）分數愈高，可以利用更具體、更有系統的方法去量度。」

何永賢又提及，「幸福先行預試計劃」的開支將由房委會於原有的日常維修、保養款項中撥出，計劃內選出的樓齡偏向中老年屋邨，平均有40年或以上，她解釋：「自身維修費用都會慢慢高一啲，咁我哋就趁住佢本身都要大維修喇，不如將一啲研究咗嘅元素一次過擺落去，將設計心思放多啲、完整啲做出嚟。」

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