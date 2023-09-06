房屋局料5年內為25個屋邨改善環境　何永賢：與居民「共築幸福」

撰文：鄧康翹
出版：更新：

人生不只但求有個安樂窩，還應該追求幸福生活。房屋局為了改善全港公屋環境，早前把其中25個公共屋邨納入「共．幸福」項目，將聯同顧問團隊為該些屋邨，進行粉飾外牆和園景改善工程等，同時加入設計元素，以提升公屋居民的幸福感，凝聚社區參與。房屋局局長何永賢表示，計劃將於本年度起分階段展開，預計於2027年內完成，她強調：「期望（居民）能一同參與、一同建設，然後在整個旅程之中找回幸福的感覺。」

遊走17區18條屋邨　聆聽居民心聲開啟幸福之旅

房屋局局長何永賢表示，「共築．幸福」項目的目標為提升公營房屋居民的幸福感，期望屋居一同參與和建設，「在整個旅程之中找回幸福的感覺」。她指，房屋局為此聘請了跨專業顧問團隊成立「幸福設計」指引團隊，包括設計思維及創新顧問、建築師、園景設計師、傳意設計師、城市規劃師、城市研究學者等，她說：「希望能有系統地製作指引，可供日後興建新屋邨及翻新公屋作參考，當中有指引原則，必須要真實。」

為了解公屋居民對幸福感的真正想法和需求，以及了解他們的日常生活和對環境、設施使用的反饋，房屋局的「幸福號」小巴自今年7月開始，駛進全港17區共18條屋邨收集了2500名居民意見。何永賢解釋，計劃以三大原則作指引，包括「REAL（真實）」、「WIN（達成）」及「WORTH（值得）」。她除了希望藉親身「落地」了解居民想法外，另一目標是想親自檢視及調配現有資源，她稱：「在現實環境上爭取最大的效益，哪些是最值得需要先做、先試的，都想在這個過程中尋找出來。」

先行計劃將在本年度展開料５年內完成

何永賢指出，「幸福設計」指引將在2023/2024年度推出，同時預告明年將會展開「幸福先行預試計劃」，房委會已從全港193個屋邨中挑選出5個現有公共屋邨作先導計劃，考慮的因素包括樓齡、維修情況、擁有人及其他持份者和代表性，納入的屋邨包括九龍灣啟業邨、黃大仙富山邨、深水埗澤安邨、元朗水邊圍邨及沙田大圍美林邨。

該5條獲選定的屋邨全由房委會持有，其中啟業邨和美林邨均由基匯資本和領展作共同管理。由於領展過去在屋邨公共空間管理上曾引起爭議，何永賢回應，計劃內暫時未見需要加裝電梯等硬件設備，若有需要會再作商討，她說：「坦白講，我哋𠵱家係選咗屋邨啫，喺193條選咗5條，其實設計都有待進行，另外顧問團隊會慢慢開始做設計，做咗設計先會再落地同領展傾。」

房屋署助理署長康榮傑又補充，近日亦有與各界持份者、路政署作商討，認為未來有空間能做到，惟今次項目內未有規劃。

為鼓勵公眾參與，團隊更特意花心思，根據10個屋邨樓宇設計平面形狀，設計出「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」。（歐嘉樂攝）

團隊設計「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」

第二個先導項目是「幸福家族．繽FUN 屋邨計劃」，何永賢表示，房委會已挑選出10個現有公共屋邨包括，屯門區的安定邨和蝴蝶邨；葵芳邨；沙田新翠邨、馬鞍山利安邨；觀塘區的雲漢邨、啟田邨、順天邨；柴灣興民邨、漁灣邨，她解釋：「會就佢現有的空間配置，諗啲好快可以將佢更新，加啲色彩、加啲設計的方法。」此外，為鼓勵公眾參與，團隊更特意花心思，根據10個屋邨樓宇設計平面形狀設計出「10兄弟」吉祥物組成「幸福家族」。

最後一個先導項目則是「綠綠家園」園景改善工程，將包括「幸福家族．繽FUN 屋邨計劃」中的公共屋邨，再加上另外10個屋邨，包括大嶼山銀灣邨、牛頭角下邨、觀塘和樂邨、深水埗榮昌邨、海麗邨、沙田豐和邨、天水圍天晴邨；沙田坳邨、慈康邨及富山邨。何永賢指，外牆粉刷及小型改善工程亦將於本年度分階段展開，預計2027年內完成。

何永賢提到，計劃會舉辦討論工作坊，項目團隊將會「落區」與居民討論屋邨設計，為屋邨增添色彩和改善環境，亦會以共創工作坊形式，在幾個屋邨讓居民、持份者和管理者等表達意見，討論改善範圍、主題方向和設計方案等，並製作出設計概念圖供參考：「例如團隊發現新翠邨附近好多綠化，想將設計帶到牆上，最後團隊同居民揀選咗用竹的樣式，將竹樹以『節節上升』加上屋（樓宇外牆）到。」

項目開支由房委會從日常維修及保養撥款

問及該用甚麼方法去量度市民對居住的「幸福感」？何永賢表示，顧問團隊將會進行文獻研究，具體需要待他們搜集到更多資料後在下階段再作交代，她試舉例說：「有更多公共空間令老人家多啲願意落樓同左鄰右里交往，曬多啲太陽，大家知道曬太陽係有益𠺢嘛，呢啲係有科學根據，呢一類元素點點滴滴去累積，愈高（幸福感）分數愈高，可以利用更具體、更有系統的方法去量度。」

何永賢又提及，「幸福先行預試計劃」的開支將由房委會於原有的日常維修、保養款項中撥出，計劃內選出的樓齡偏向中老年屋邨，平均有40年或以上，她解釋：「自身維修費用都會慢慢高一啲，咁我哋就趁住佢本身都要大維修喇，不如將一啲研究咗嘅元素一次過擺落去，將設計心思放多啲、完整啲做出嚟。」

房屋局何永賢：房協有能力負責荃灣油柑頭首置項目房委會將檢討家有長者揀樓安排　何永賢難料樂建居是否存流標風險綠置居｜何永賢：少於20平方米蚊型單位將「絕版」大坑西邨重建｜房屋局長何永賢：平民屋宇有責任妥善安置租戶過渡性房屋開放日｜何永賢形容欲罷不能研究再辦　審視善用長者屋

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！

公屋
房屋局
何永賢