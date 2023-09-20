過渡性房屋｜錦上路恒莆新苑被揭漏水發霉　承建商認再有單位滲漏

元朗錦上路過渡性房屋項目「恒莆新苑」被揭發，在暴雨後淪為「水舞間」，多有達兩成單位漏水、發霉，當中有58伙情況較嚴重，需全面更換內櫳。瑞安建業今日（20日）表示，近期本港多次出現極端天氣，再有部份未完工單位出現雨水滲漏，已經即時安排同事檢視及維修。瑞安強調，會確保所有工程的質量達到入伙標準，以及不影響今年底入伙的時間表。

《香港01》已就此向瑞安建業查詢，正待回覆。



恒莆新苑內部份單位牆身發霉，疑似電線槽更被浸至出現鏽漬。

《香港01》今日揭發，恒莆新苑在4月底起，約兩成單位因雨水滲漏而變成「水舞間」，部份單位牆身嚴重發霉。瑞安建業今日進一步披露，在近期本港多次出現極端天氣後，再發現有部份未完工單位出現雨水滲漏，強調已經即時安排人員檢視及維修。

對於較早期揭發、約兩成漏水、發霉的單位，瑞安建業則首次回應指，早在4月26日發現恒莆新苑部份單位有漏水情況，並一直與負責營運的新社聯緊密配合，即時準備維修及改善工作，5月中已開始部份維修，並持續進行。

瑞安建業強調，會致力確保所有工程的質量達到入伙標準，以及項目可以按時於原定的第四季完成，希望事件不會影響公眾對公司及恒莆新苑項目的信心。

+ 11

房屋局早前回覆查詢時指，多達兩成單位受雨水滲漏影響，主因是工程期間，單位窗戶並無關窗，而單位內的大門亦無法承受暴雨沖擊，在防水屋頂未蓋好時，大雨便會進經門框滲入單位，相關單位的修繕工作已於8月10日展開，預計在本底完成。

修繕工作包括：



1/ 受滲漏影響較為嚴重的58個單位，將全面更換所有牆身板、天花板、牆身內的隔熱材料和膠地板



2/ 受滲漏影響較輕微的161個單位，將局部更換有水漬的牆身板和牆身內的隔熱材料



3/ 在上述共219個單位的內藏組件，如發現受雨水滲漏影響，例如牆身板支撑架有輕微生鏽、內板輕微發霉等跡象，則根據材料供應商認可方案進行修繕，包括彻底清洗或除鏽，塗上防濕、防潮保護塗層等。

