「爵屎」賀呂爵安1.21生日 九巴2號線E先生主題巴士 當日免費搭
撰文：何瑞芬
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正舉行演唱會的男團MIRROR，其中成員呂爵安（Edan）下周日（21日）生日，九巴公布，與呂爵安國際後援會合作推出「E先生」生日主題巴士，並會在其生日正日舉辦免費乘車日，當日該主題巴士將行駛2號線，來往尖沙咀碼頭至長沙灣蘇屋邨，乘客如登上車身印有「HAPPY EDAN DAY」廣告的巴士，則全程免費，而且無限乘搭。
九巴表示，下周日與呂爵安國際後援會合作，推出呂爵安生日主題巴士，並舉辦免費乘車日，由「E先生」請大家乘搭來往尖沙咀碼頭至長沙灣（蘇屋邨）的2號線。
該主題巴士車牌為VR3778，生日主題巴士「HAPPY EDAN DAY」，在本月21日（下周日）會行走2號線，途經長沙灣、深水埗及油尖旺區，全港市民只要搭上這輛巴士，便可於周日無限次免費乘搭該路線的各個班次。
「E先生」請大家乘搭2號線
九巴稱，「E先生」請大家乘搭2號線，市民在當上遇上該主題巴士，便毋須繳付車資，也可無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。
市民需注意，當日2號線若非「E先生」生日主題巴士，則要付費上車。
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