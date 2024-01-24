康文署XteamLab3.25推「藝術＠維港2024」　展發光彩蛋閃耀中西區

展覽詳情為了打造香港成為中外文化藝術交流中心，康文署擬夥拍國際藝術團隊teamLab和香港藝術家，以及領賢慈善基金、K11集團和信和集團，將於3月25日至6月2日期間，在維港兩岸推出第二屆「藝術＠維港2024」大型戶外藝術計劃，包括在海濱沿岸展示數百個發光ovoid「彩蛋」藝術裝置等，以多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，為市民在維港兩岸帶來耳目一新的感官體驗。

由國際藝術團隊teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽構想圖。(政府新聞處圖片)

該計劃由康文署藝術推廣辦事處及科學推廣組聯合策劃、teamLab打造的「teamLab：光漣」展覽，將在添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）舉行，展示數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物）藝術裝置，隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效。

此外，園內數十棵樹木亦會與之呼應，不斷變換光色與音調。展品將遍布添馬公園草地，並延伸至維多利亞港海面，展現五光十色的維港。藝術裝置隨即會在添馬公園開始布展，市民將見證作品慢慢誕生的過程。

同時，康文署科學推廣組亦會在中西區海濱長廊（中環段）推出「藝術有理」展覽，邀請本地藝術團隊LAAB Architects和藝術家郭達麟分別創作兩組與光的本質與特性相關的互動藝術裝置《維港盃》和《薛丁格床》。

圖示為本地藝術團隊LAAB Architects作品《維港盃》及本地藝術家郭達麟作品《薛丁格床》的構想圖。(政府新聞處圖片)

另外，領賢慈善基金、K11集團和信和集團分別會於尖沙咀鐘樓、K11 MUSEA海濱、尖沙咀中心和帝國中心的信和光影藝術幕墻設置戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像作品，將海濱長廊轉化為展示文化藝術的大舞台。其他作品更將陸續加入登場。領賢慈善基金的大型藝術裝置項目亦為文化體育及旅遊局下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

康文署自2022年開始，邀請多間機構合作大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，展示融合藝術、科學及科技的藝術創作。「藝術@維港2024」匯聚了各界的創意，令維港兩岸更加多元、更加創新，從而提升香港的城市面貌。

展覽詳情將容後公布，市民請留意網頁更新：

www.museums.gov.hk/tc/web/portal/artatharbour.html

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