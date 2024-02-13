情人節｜直徑12米Chubby Hearts 2月14日浮起　首批4地點有得打卡

明日2月14日年初五除了是農曆年假後開工日，也是情人節。政府推動的大型成事之一香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」，也會於同日啟動。直至本月24日，由著名設計師Anya Hindmarch構思的直徑12米巨型紅色Chubby Hearts，會於香港多處上空快閃飄浮，供市民打卡。



Chubby Hearts在2月14日除了會出現在中環皇后像廣場花園的啟動禮現場，首日也會由早上10時起在另外三個地方快閃，包括：包括旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱（上午10時至下午6時）；中環皇后像廣場花園的Chubby Hearts則會一直擺到24日。



由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」將於2月14至24日在香港多處上空飄浮巨型紅心設計裝置。（受訪者提供圖片）

長駐中環皇后像廣場 設15至16個「快閃」打卡位

Chubby Hearts今個西方情人節（2月14）至年十五「中國情人節」元宵節期間（2月24）首次來到亞洲，為香港景觀增添更多趣味和創意。是次Chubby Hearts中體積最大的全新作品，直徑達12米，較倫敦所展出的大4倍，將首次在香港亮相，展期內長駐中環皇后像廣場花園。

除了長駐中環的打卡位置外，也將會設有15至16個「快閃」打卡位分布在香港各處，策展的香港設計中心首先公布2月14日將於3個地點率先展示，巨型紅心直徑為3米。

Chubby Hearts在2月14日出現地方：

．中環皇后像廣場花園（2月14日至24日每天下午1時至晚上9時，直徑12米）



．旺角花墟（上午10時至下午4時，直徑3米）



．大埔林村許願廣場（上午10時至下午6時，直徑3米）



．堅尼地城卑路乍街海濱（上午10時至下午6時，直徑3米）



香港設計中心將陸續在社交媒體或網站公布當日紅心飄浮的位置，市民可留意相關網站之餘。

今次香港Chubby Hearts 亦獲得香港政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助。

林村許願夜市因應Chubby Hearts活動延長一日

另外，民政事務總署今晚（13日）公布，由於市民反應踴躍，以及配合2月14日於林村許願樹Chubby Heart活動，大埔民政處、大埔區議會與林村許願廣場發展有限公司合辦的林村許願夜市，將延長活動時間至明日年初五，時間為下午5時30分至9時30分。署方形容「林村喺情人節好似仲會有個懸浮chubby，打卡一定好靚啊」。

市民要留意，Chubby Heart明日上午10時至下午6時出現林村許願廣場，故此勿太遲才到，否則看不到。