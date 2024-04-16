DSE公社科首屆考試　考生「裸考上陣」：用常識就能作答

DSE中學文憑試公民與社會發展科今日（16日）開考，是取消通識教育科後首屆考試，有應考過通識科、作為首屆公社科的考生稱「裸考上陣」，指公社科程度較易，只要有常識便能作答。另外考生稱試題非主要考背誦能力，而是根據試卷資料作答，形容「好似中文閱讀理解咁」。



考生：試題比通識科容易 估計九成以上考生會合格

文憑試公民與社會發展科今日開考，今早10時半結束。在其中一個試場香港路德會北角協同中學，曾於2019年應考DSE通識科並取得等級3成績的重考生朱同學，成為首屆公社科考生。他表示有信心成績達標，又認為試卷題目較單一、立場單向，「嚟嚟去去都係講緊中國民族主義同埋愛國主義囉，從呢兩個主義去分析嗰啲試卷問題。」

朱同學認為公民科試卷相比通識教育科差距頗大，例如討論空間縮窄了一些，程度亦容易許多，相信有九成以上的考生都會取得合格。他續稱從未複習過公民科課題，認為只要有一般常識便可作答，「冇溫過，因為我覺得合格硬。」他解釋，由於2019年應考DSE成績不理想，希望今年重考能彌補當年遺憾，考取大學。

考生：非主要考背誦 好似中文閱讀理解咁

應考過去年末屆通識科及今年首屆公民科的自修生曾同學表示，試前複習不多，但相信成績容易達標。她解釋試題非主要考背誦能力，而是根據試卷資料作答，形容「好似中文閱讀理解咁」。

她又表示，試卷偏向與中國有關內容，例如三條資料題，兩條都是與中國有關，而程度與通識科相若。她亦稱選擇題較少，對於有背誦知識的考生而言是「送分題」，甚至部分資料中亦有提示答案。

考生：有「送分」選擇題 答完後剩15分鐘

考生李同學表示，分配予這一科的複習時間最少，雖然未有貼中試題，但稱用常識便能作答，並有「送分」的選擇題，故完成試卷後還剩下15分鐘。不過涉及基本法的題目較難應付，因需要背誦相關知識才能作答。試卷最後一題要求考生解釋參與往內地的遊學團如何加強學生的國民身分認同，李同學稱利用了他先前參加廣州遊學團的經驗幫助答題。