青協公布升學規劃調查　八成四考生選科時會考慮科目難被AI取代

青年協會於今日（7月9日）公布「升學規劃調查」結果，調查訪問1,315位中六及中五學生，即513名應屆文憑試考生及802名準考生，主要圍繞升學選科時會否受人工智能（AI）取代工種而影響取向及考試壓力。調查結果顯示，八成四考生更傾向升讀不易被AI取代的科目，例如與需要高度人際互動和創造性思維工種相關的科目。



八成四高中生增加考慮「不易被AI取代」的科目

另外，逾八成受訪者表示會減少考慮升讀傳統科目之中，較易受AI取代的工種相關科目。不過，超過六成半受訪者承認自己對AI相關資訊並不了解。對此，青協督導主任（輔導及公共衛生）陳英杰提醒學生不應盲目跟隨AI潮流，應深入了解每個科目的內容，確保與自己興趣及能力相符才作出決定。

中五生自評壓力比中六生高

調查亦有了解學生的考試壓力，被問到對於前路的感覺，分別有63.4%的受訪者表示擔心、有61.5%表示迷惘。

另外，調查發現有四成二應屆考生表示放榜壓力達7至10分的最高水平（10分最高），情況與去年相約，亦是自2020年後持續放緩。至於中五學生（應屆考生）則有五成八認為自己的壓力處於最高水平。陳英杰解釋指，由於中五學生未應考DSE，當中的未知性會帶來更大壓力。