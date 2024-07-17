DSE 2024｜巴裔考生患眼疾視力僅餘三成　憑毅力追進度立志做老師

眼睛是靈魂之窗，患上眼疾隨時可以影響終身。天主教慈幼會伍少梅中學應屆文憑試考生麥夏生（Samar Mohammad）中四期間正值疫情，經常使用熒幕細小的手機上網課導致視力急速惡化，最後確診患上錐形角膜，僅餘三成視力，只能閱讀6厘米之內的文字。



確診眼疾影響嚴重溫書考試，使麥夏生一度感到傍偟，幸得校方很快迅速協助，包括安排他看醫生接受治療、聯絡心光盲人學校提供儀器和教學支援，加上校內老師的協助下，結果麥夏生的成績由最初全級約110名躍升至中六畢業時的全級第一，亦因受到英文老師啟發，期望能入讀香港大學英文教育學系，日後成為英文老師。



天主教慈幼會伍少梅中學應屆文憑試考生麥夏生（Samar Mohammad）於中五時發現有眼疾，在學校提供支援下不但解決了學習障礙，校內成績亦一躍成為全級第一。（蘇煒然攝）

上堂頻舉手指看不清熒幕 學校安排下看醫生揭患眼疾

麥夏生來自巴基斯坦，初中就讀區內其他學校，由於哥哥是伍少梅中學的學生，得知該校環境種族共融及文化多元，會為學生提供不同機會，於是於中四轉校到伍少梅中學。麥夏生視力原已不佳，加上疫情下學校主要以網上授課，只有一部手機的他直言「要用手機看清及明白課堂內容已不容易」。

中五下學期疫情漸趨穩定，學校恢復面授，但麥夏生上課時經常都要舉手向老師反映看不清楚課室前方熒幕上的內容，這時才發現自己的視力已經急速惡化，後來老師安排下接受眼科檢查，最終確診患有錐形角膜眼疾，視力只餘三成。

麥夏生說，他之前只能閱讀6厘米之內的文字，需要把讀物放到很近才讀到得。（蘇煒然攝）

得知患有眼疾後，麥夏生感到十分擔心，家人亦不知道如何協助，「如果我不能看得清楚，可以發生什麼事？我什麼事都做不到，幸好學校減輕了我們的失望及擔憂，同時不斷鼓勵我」。

聯絡心光盲人學校提供支援 免費借用跳放大器助學習

盧潔儀老師（右）是任教麥夏生的老師之一，她說得知麥夏生的情況後，認為首要任務是避免他的眼疾惡化，學校亦就有支援提供，包括容許他使用平板電腦在堂上放大課堂內容，方便閱讀。（蘇煒然攝）

學校得悉麥夏生的情況後，翌日就已經有初步支援。盧潔儀老師其中一位麥夏生的任教老師，她說當時首要任務是避免他的視力再惡化，「擔心佢愈睇得耐，愈睇得辛苦，視力愈弱」。當時學校的初步支援包括一系列的教學調適，包括批准他於堂上使用平板電腦，透過平板電腦放大閱讀老師投影的內容、提供電子版本的筆記、安排坐在課室最前排位置。

其後學校聯絡心光盲人學校，心光經了解後認為麥夏生情況嚴重，很快就派了一位支援老師每周到校一次，教他使用不同放大器協助溫習及考試，並借出放大器直至考試完畢。由於放大器售價可達10萬元，能夠免費借用對來自基層家庭的麥夏生十分關鍵。同時，心光亦為伍少梅中學的老師們提供培訓，分享如何為視障學生進行教學調適。

麥夏生上課時需要使用平板電腦，即時放大課堂內容幫助閱讀。（蘇煒然攝）

▼▼▼ 麥夏生上課時會以平板電腦放大閱讀課堂內容

盧老師補充指學校是近十多年來首次照顧視障學生，教師團隊沒有相關經驗，所以十分感謝心光學校提供培訓，使他們知道如何在教學上支援麥夏生，過程雖是「邊做邊學」，但同事們都認為只要幫到學生，並不介意多花一點功夫。另外，學校亦為麥夏生於文憑試申請考試調適，他被評為中度視障，考試時可以使用放大器、有額外考試時間、可以使用放大版試卷。

學業成績突飛猛進 感謝老師犧牲假期

在學校一系列支援下，麥夏生已取得合適的眼鏡輔助視力，眼疾的影響大幅降低，中六畢業時成績更一躍成為全級第一。麥夏生說自己的成績有所進步，最大原因是老師們悉心教導，願意為他們解答問題到晚上10點，以至是犧牲周末繼續為他們補課補習。

吳芷盈老師（右）大讚麥夏生（左）的恆心及毅力，是他大幅進步的原因。（蘇煒然攝）

吳芷盈老師是麥夏生的英文老師，她大讚麥夏生轉校來到的時候雖然成績一般，但憑自己的恆心及毅力，不但上課十分專注，會把老師提及的技巧一一記下，下課後經常找老師指教，周末也會收到他以訊息向老師提問。她特別提到，穆斯林齋戒月期間由早上5時到晚上6時不能進食，但麥夏生仍會留校溫書，對此印象深刻。

麥夏生說他最喜歡學校的教員室，因為自己最大的困難是數學科，之前經常到教員室找數學科老師請假數學題目，十分感激老師的指導。（蘇煒然攝）

▼▼▼ 麥夏生做數學題目的時候也需要以平板電腦放大題目

李建文校長就相信每個學生都有潛質，一些學生可能要多一點支援及鼓勵，幫助他成長。他說麥夏生雖然患上眼疾，但獲得學校支援之後，心情逐漸放鬆，亦知道自己有一定的能力從而建立自信，「佢畀好多心機令到自己不斷成長，呢個都係一個推動力，令到我哋老師都會覺得呢個仔好爭氣、好努力，我地都會努力，希望睇睇我哋做到幾多幫助，唔單止喺學業上，因為我哋都希望佢真係可以開心快樂咁成長，都睇到自己有能力可以行遠一啲」。

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長（右）說，麥夏生（左）不斷努力令自己成長，老師看到他「咁爭氣」，亦更努力幫助他。（蘇煒然攝）

目標入讀港大英文教育 做小學助教學做老師

站在人生轉捩點時，麥夏生在老師的指引下找到方向，更得到支持及鼓勵，他亦因此努力讀書，立志入讀港大英文教育系，並成為一名英文老師，希望到時可以幫到自己的社區、培育下一代的年青人及幫助他們打破語言障礙，帶來有意義的轉變。

麥夏生受到老師啟發，以入讀港大英文教育系為目標。（蘇煒然攝）

吳老師坦言，知道有學生想追隨自己成為英文老師當然會覺得感動，畢竟老師是以生命影響生命的職業，特別是當時知道麥夏生有眼疾時其實都擔心會影響他的出路，所幸現時有大量輔助工具，他的眼疾情況亦已穩定下來，使她亦十分感恩。

麥夏生於放榜之前已經獲得恒生大學英文學系的有條件取錄，只需取得升讀大學最低要求的332A即可入學，而他亦已經於丙類語言科目的烏爾都語中取得A級，以香港大學收生分數計算為例，已經等同取得一科5**。另外，他已經獲得數項獎學金，金額足夠他支付一半大學學費，大幅減輕經濟負擔。