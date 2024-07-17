DSE放榜｜10名狀元陸續曝光 多人來自名校聖若瑟、男拔、喇沙
撰文：韋景全
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DSE中學文憑試今日（17日)放榜，考試及評核局昨日（16日）公布，今屆共誕10名狀元，即考獲6科5**和公民與社會發展科（簡稱公民科）達標的成績，分別為8男2女，男狀元人數為歷年次多，僅比2019年少一人他們分布於多間學校，其中一名女狀元來自東區英中香港中國婦女會中學。另外喇沙書院誕兩名狀元、拔萃男書院誕一名狀元，聖若瑟書院誕一名狀元。。。今年8男2女DSE狀元當中，有7男1女在數學科必修及延伸部份（M1或M2）均取得5**成績，成為「14星」超級狀元。
▼7月16日 考評局公布2024年DSE成績▼
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