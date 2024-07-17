DSE放榜2024｜李家超勉勵考生：無論成績如何 未來都充滿機會
撰文：文維廣
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中學文憑試DSE今日（17日）放榜，行政長官李家超早上透過社交平台勉勵應屆考生：「無論成績如何，未來都充滿機會，大家繼續努力，定能創造美好的將來。」
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今日是應屆DSE考生的重要日子，除了李家超今早為考生打氣外，昨日（16日）起也有不少高官出Post勉勵考生。當中，保安局局長鄧炳強的一張早餐相，有一條香腸和兩隻煎蛋，砌成一百分的模樣。他發文的標題為你「唔理放榜幾多分 • 人生都可100分〕，寄語各位DSE考生，放眼未來，人生路上總有成敗得失，好與壞都是豐富人生的體驗。他期望各考生今晚好好休息，放鬆心情迎接放榜日。
教育局局長蔡若蓮也在社交平台發文，指與考生同行。她指，放榜在即，考生難免心情忐忑。如有需要，可致電學友社放榜輔導熱線2503 3399，或通過網上面談和即時聊天平台，輔導員會解答在升學路途的疑惑，及提供情緒輔導服務。
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