JUPAS 2025｜科大新學年推5個新聯招課程　工程學院推雙軌入學

科技大學公布旗下理學院及工程學院將於下學年（2025/26）推出5個新課程，包括理學院旗下的「生物醫學及健康科學」、「科學數據分析及人工智能」；工程學院旗下的「工程學延伸主修人工智能」、「人工智能學（計算機科學及工程學系）」及「能源及環境工程學（化學及生物工程系）」。



另外，科大工程學院於新學年除沿用「學院」收生外，亦將加入「學系」收生，學生可以直接修讀個別學系主修科，無需再於二年級再選擇主修科目。



科技大學公佈於新學年（2025/26）將推出5個新課程，其中工程學院將設有雙軌入學。（鍾詠茵攝）

「生物醫學及健康科學」課程內容與醫療研究相關 設40學額

科大理學院副院長（招生及入學）麥晧怡教授於介紹「生物醫學及健康科學」課程時提到，該課程主要為立志投身醫療相關研究的學生而設，提供實驗室環境予學生學習解決醫療問題。課程會有不同案例研究，提供有關基因組學、蛋白質學案例，並有計算分析和疾病模型生成的應用學習，學生亦有機會在社區中心、私人診所、研究實驗室中進行實習。

「生物醫學及健康科學」課程聯招編號為JS5118，設有總共40個名額，其中25個以本地聯招或非聯招入學，餘下15個名額可供完成首年理學B組（聯招編號JS5103）課程的學生選擇為主修科。

科大理學院另一新課程為「科學數據分析及人工智能」，學生完成首年理學A組（聯招編號JS5102）課程後，即可選擇該課程為主修科。該課程前期內容以編程、運算技巧、統計數據為主，之後學生可以選擇應用生物科學、環境科學、資訊科學、分子科學或化學資訊學為主要發展路徑。

科大理學院副院長（招生及入學）麥晧怡（左二）教授介紹「生物醫學及健康科學」新課程。（鍾詠茵攝）

工程學院推3個新課程 設雙軌入學機制

新學年科大工程學院將開設3個新課程，包括計算機科學及工程學系旗下的「人工智能學」、化學及生物工程系旗下的「能源及環境工程學」及電子及計算機學系旗下的「微電子及集成電路」。

同學如有意主修「人工智能學」，可以報讀計算機科學及工程學系（聯招編號JS5240）；如有意主修「能源及環境工程學」可以報讀化學及生物工程系（聯招編號JS5220）； 如有意主修「微電子及集成電路」可以報讀電子及計算機學系（聯招編號JS5250）。同學入讀相關學系並就讀至少1個學期後，即可以在所屬學系內確認其主修科。另外，同學亦可以經「工程學延伸主修人工智能」 課程（聯招編號JS5282）入讀工程學院，完成首年課程後選擇以上或其他工程學院課程為主修科。

另外，以往科大工程學院以「學院制」收生，學生透過聯招進入工程學院後，升讀二年級才選擇主修科目。如今工程學院採取「雙軌制」，學生如希望以過去類似的學院制收生途徑入學，可以透過聯招報讀「工程學延伸主修人工智能」課程，於二年級再選擇工程學院旗下各學系的主修科；如已有心儀主修科，就可以直接報讀工程學院旗下各學系的主修科。