《香港01》JUPAS搜尋器上線！一站式篩選心儀課程、計算權重分數

《香港01》旗下「01教育」自行製作的「『01教育』JUPAS搜尋器」已經於今日（6月24日）正式上線，「『01教育』JUPAS搜尋器」整合了JUPAS官方網站、SSSDP（「指定專業／界別課程資助計劃」）官方網站、各政府資助大學及專上院校網站的資訊，各位學生、家長及教師可以透過搜尋器按不同篩選條件尋找心儀課程，同時查閱各JUPAS及SSSDP學科的入學要求、過往收生分數、及計算權重分數以評估入學機率，大幅節省過去游走於不同網站及刊物翻查資料及計算權重分數的時間及功夫，方便各位更專注於尋找適合自己的升學選擇。



立即使用「『01教育』JUPAS搜尋器」

「『01教育』JUPAS搜尋器」使用方法

第一步：輸入DSE分數

輸入你真實或預期的DSE分數，資料將用於後續的篩選及計算權重分數步驟，可供輸入的科目包括：

- 4 個必修科

- 最多 4 個選修科

- 數學延伸（M1／M2）

- 其他語言（法、德、西、日、韓、烏）

*** 目前不支援應用學習課程（ApL）

記得點擊上圖紅框的「計算」，以計算輸入的成績總分。

輸入分數後，按下「計算」按鈕便會顯示相應的「最佳五科」、「最佳六科」及「所有科目分數」成績。按下「還原」可以重設整個輸入分數框。修改輸入分數後，需要再次按「計算」，以更新成績。

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第二步：輸入篩選條件

主要設有 4 項篩選條件，包括可以多選的「按院校選擇」、「按學科範疇選擇」、及「按有加成的科目選擇」，以及只可單選的「按輸入分數選擇」。

記得點擊上圖紅框的「篩選」，以收窄搜尋結果的範圍，否則會顯示所有科目。修改篩選條件後，亦要再次接下「篩選」以作更新。

- 「按院校選擇」除了包括八間政府資助大學外，亦包括提供SSSDP學士學位及高級文憑課程的專上院校。

- 「按學科範疇選擇」設有醫學、理科、工程、商學、人文、社會科學、教育、跨學科課程等篩選，剔選個別範疇後將只顯示屬於相關範疇的課程。

- 「按有加成的科目選擇」則只顯示於計算加權分數時，所選DSE科目有加成的課程。

「按輸入分數選擇」設有 4 個選項，包括「任何分數」、「超過上四分位數」、「超過中位數」、「超過下四分位數」：

- 「任何分數」是不作任何根據分數篩選的預設選項，會顯示所有課程。

- 其餘三個選項將根據第一步輸入的DSE成績計算各科的加權後分數，對比各科是否超過上四分位數、中位數、或下四分位數，最後顯示符合條件的課程。

一般而言，加權分數超過上四分位數會被視為有較高機會入讀，超過中位數會被視為有一定機會入讀，只超過下四分位數則會被視為入讀機會較低，是進取的選擇。

完成輸入篩選條件後，點擊「篩選」按鈕，以篩選符合條件的科目，結果會在下一節的「搜尋結果」顯示。每一次更改篩選條件，都需要透過再次點擊「篩選」，以更新搜尋結果。

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第三步：選擇心儀學科

「搜尋結果」欄會顯示所有符合篩選條件的課程，並顯示你已經使用的篩選條件數量、符合篩選條件的課程數量。如該欄顯示「已使用 0 個篩選」，代表未有加入任何篩選條件或未有按下篩選按鈕，結果會顯示所有JUPAS及SSSDP選項。

在「搜尋結果」欄，可以透過點擊「+」按鈕（網頁版）或課程名稱（手機版），將心儀課程加入到下一步的比較欄，獲得經過加權計算後的分數，以及各課程的入學機會。

透過點擊「+」按鈕（網頁版）或課程名稱（手機版）可以將心儀的課程加到下一步的比較列表之中，並獲取經過加權計算後的分數。

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第四步：檢視及比較權重分數

「比較科目」欄會顯示所有在上一步點選用作比較的課程，按下「查看更多」可以看到該課程的加權計分公式及分數計算過程，以作核對。

你可以按自定順序或入學機率順序排列比較表中的課程。

完成比較時，更可以按右上方的「匯出下載」，生成「比較科目」列表的PDF檔案，將選項儲存在你的裝置。

完成比較列表後，可以選擇「自定順序」或根據入學機會率大小排序。完成後，更可以按下「匯出下載」，以儲存結果。

回報錯誤、改進建議、查詢

使用「『01教育」JUPAS搜尋器」期間，如遇上任何使用問題、發現資料有錯、有改進建議、或有任何查詢，歡迎透過此表格提交。如有需要，我們將根據你提供的聯絡資料與你聯絡，以作跟進。

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