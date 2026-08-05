JUPAS放榜「冇Offer」不用怕　有人棄重考DSE報喜歡的藝術副學士

JUPAS大學聯招今日（5日）放榜，約1.53萬人獲聯招參與院校的資助學士學位取錄，未能透過聯招入讀大學的學生，可選擇報讀其他課程，包括香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）在內6間院校受即場報名、提供副學士或高級文憑課程的院校名單。



今早的香港大學附屬學院，有應屆DSE考生獨自前來，也有人由家長陪同，為續升學求出路。有考生決定放棄重考DSE而選擇自己有興趣的學科，最終現場報名並獲「藝術、媒體及文化研究」副學士課程取錄。



8月5日JUPAS放榜，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）設即場招生，不少未獲招學位的應屆DSE考生前來了解及報讀課程。（梁家俊攝）

8月5日JUPAS放榜，郭同學到香港大學附屬學院即場報名，報讀「藝術、媒體及文化研究」副學士課程。（李可榆攝）

香港大學附屬學院是其中一間接受即場報名申請副學士或高級文憑課程的院校，今早前來的應屆DSE考生包括郭同學，直言DSE「全部發揮得一般般」的她稱，若再循自修或其他機構重考DSE，費用高，見香港大學附屬學院也有自己喜歡的課程，故前來報名，最終即場獲「藝術、媒體及文化研究」副學士課程取錄。

8月5日JUPAS放榜，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）設即場招生，不少未獲招學位的應屆DSE考生前來了解及報讀課程。（梁家俊攝）

同場亦有剛於加拿大修畢中學課程的鄭同學，他指由於加拿大的大學學費高，以及有關課程與其興趣不合，故決定返港升學，可是，今日即場報讀理學副學士未獲取錄，對未來暫還沒有進一步打算。

8月5日JUPAS放榜，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）設即場招生，不少未獲招學位的應屆DSE考生前來了解及報讀課程。（梁家俊攝）

JUPAS放榜｜接受即場報名申請副學士或高級文憑課程院校

香港大學附屬學院

本地申請人可透過「報名電子系統」遞交申請，或可選擇以網上形式申請或親身前往九龍東分校報名，即日獲取通知。

日期：8月5日

時間：上午8時30分至下午6時

地點：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

本地申請人可即場或在網上透過「報名電子系統」遞交課程申請。

日期︰8月5至6日（第二階段）

時間︰上午9時至下午6時

地址︰銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院

香港中文大學專業進修學院

申請人可以場申請高級文憑課程或文憑課程。

日期︰8月5至6日

時間：上午9時至下午5時

地址︰尖沙咀加連威老道98號東海商業中心3樓「尖沙咀東海教學中心」

香港伍倫貢學院

日期︰8月5至6日（次輪招生日）

時間：上午9時至下午6時

地點︰新界大圍車公廟路18號香港伍倫貢學院（港鐵大圍站B出口上蓋）

嶺南大學持續進修學院

日期︰8月5至6日

時間：上午9時至下午5時

地點︰屯門嶺南大學劉仲謙樓102室； 九龍彌敦道771-775號栢宜中心6樓「栢宜教學中心」

香港專業進修學校

日期︰即日起至8月28日（周一至五）

時間：上午10時至下午6時

地址：馬鞍山校園、旺角東校園、荃灣教學中心及元朗教學中心