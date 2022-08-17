DSE｜覆核結果出爐　男拔榜眼經濟科覆核成功變超級狀元

考試及評核局今（17日）公布DSE中學文憑試成績覆核結果。拔萃男書院的梁嘉朗原本為榜眼，覆核後再多一科獲5**，累計共得8科5**，搖身一變由榜眼升為「超級狀元」，即今屆DSE共有9名狀元，當中5名更為超級狀元。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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拔萃男書院的梁嘉朗原本為榜眼，覆核後再多一科5**，累計數學延伸部份共得8科5**，搖身一變由榜眼升為「超級狀元」。（資料圖片）

考試及評核局公布，在成績覆核後，全港取得7科5**的考生，由8人增至9人。

拔萃男書院校長鄭基恩證實，該校學生梁嘉朗覆核後，經濟科亦成功奪得5**，成為七科5**狀元。由於他在數學必修及延伸部分也奪得5**，即總共有16星，由「6科5**榜眼」一躍成為今年第五名超級狀元。

梁嘉朗跟其他多名狀元一樣都入讀中大內外全科醫學士課程的「環球醫學領袖培訓專修組別」，鄭校長表示，梁同學正參加大學的迎新營。

▼7月20日 2022年DSE中學文憑試狀元▼



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▼7月20日 皇仁書院DSE中學文憑試放榜情況▼



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▼7月20日 拔萃女書院DSE中學文憑試放榜情況▼

