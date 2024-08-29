DSE 2025｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？
DSE 2025（中學文憑2025）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！
DSE 2025 筆試時間表
4月1日（二）：視覺藝術 （一）及（二）
4月2日（三）：中國語文（一）及（二）
4月3日（四）：英國語文（一）及（二）
4月5日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
4月7日（一）：數學必修部分（一）及（二）
4月8日（二）：公民與社會發展
4月9日（三）：倫理與宗教（一）及（二）
4月10日（四）：化學（一）及（二）
4月11日（五）：健康管理與社會關懷（一）及（二）
4月12日（六）：資訊及通訊科技（一）及（二）
4月14日（一）：生物（一）及（二）
4月15日（二）：企業、會計與財務概論（一）及（二）
４月16日（三）：物理（一）及（二）
4月17日（四）：
上午：設計與應用科技 （一）及（二）／英語文學（一）***／科技與生活（一）及（二）***／音樂 1A 及 1B***
下午：英語文學（二）***
4月22日（二）：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）***
4月23日（三）：
上午：英語文學（一）***／科技與生活（一）及（二）***／體育（一）及（二）***/音樂 1A 及 1B ***
下午：英語文學（二）***
4月24日（四）：地理（一）及（二）
4月25日（五）：旅遊與款待（一）及（二）
4月26日（六）：歷史（一）及（二）
4月28日（一）：數學延伸部分單元（一）及（二）
4月29日（二）：中國歷史（一）及（二）
4月30日（三）：經濟（一）及（二）
5月2日（五）：科技與生活（一）及（二）***／體育（一）及（二）***／音樂 1A 及 1B ***／後備
5月3日（六）：後備
*** 相關科目的考試日期會於報考日期完結後作實
註：如上述考試日期沒有特別標示上午及下午，即考試將於上午進行
DSE 2025 口試時間表
英國語文（口試）：2025年3月中旬至下旬
DSE 2025 實習考試時間表
體育科：2025年2月上旬至3月下旬
音樂科：2025年2月中旬至3月中旬
DSE 2025 放榜日期
放榜日期暫定為2025年7月16日
DSE 2025 考試時間表常見問題
DSE 2025 中國語文科幾時開考？
中國語文科的卷一及卷二將於4月2日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章。
DSE 2025 英國語文科幾時開考？
英國語文科的卷一及卷二將於4月3日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章。