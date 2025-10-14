大學Info Day資訊日｜港大、教大10.25舉行 內附各院校登記連結
JUPAS（大學聯合招生辦法）即將公布JUPAS 2026的日程表，當中各位應屆文憑試（DSE）考生最關注的，當然是各間大學及專上學院的入學資訊日（Info Day）將於何時舉辦。「01教育」已經為你整理好相關資料，各位同學及家長都可以記下相關日子，提醒自己出席有興趣的資訊日！
本年度的大學及專上學院資訊日主要於10月至11月之間的周六舉行，只有部份專上學院的資訊日會於周五及周六舉辦。另外，因為部分大學及專上學院的資訊日會於同一日舉行，所以如果心儀的學校碰巧於同一日舉辦資訊日，學生和家長就需要好好規劃當日的行程，以同時出席多個資訊日，獲取升學資訊。
各大學及大專院校資訊日（Info Day）時間表：
11月8日（六）：都會大學
11月14日及15日（五、六）﹕職業訓練局—香港高等教育科技學院
11月15日（六）：恒生大學
11月15日（六）﹕樹仁大學
已舉行：
9月27日（六）﹕理工大學
10月11日（六）﹕中文大學
未有資料﹕
大學資訊日的常見問題
誰應該去大學資訊日？
大學資訊日會提供課程的相關資訊，所以建議學生們都可以花時間出席，多了解自己心儀學科。除了應屆考生之後，中四、中五甚至是初中學生都可以考慮出席資訊日，以幫助自己盡早確立升學目標，加強準備考試的動力。
我應該出席所有大學資訊日嗎？
如果需要出席所有資訊日，你將會花費大量時間及心力。你可以考慮自己的專長或喜好，再選擇自己心儀的學校或科目出席大學資訊日。你亦可以預早瀏覽各大學資訊日的網站，以了解當日的活動內容及流程，同時規劃好路線及設定目標，節省時間。
出席大學資訊日時應該有什麼目標？
現時大學的入學資訊在網上都可以輕易找到，因此你於出席大學資訊日的時候，應該問一些網上未能找到答案的問題，例如學生或畢業生分享、課程未來出路、學院未來計劃等等。
