大學Info Day資訊日｜都大、東華11.11舉行　內附各院校登記連結

JUPAS（大學聯合招生辦法）已經公布JUPAS 2024的日程表，當中各位應屆文憑試（DSE）考生現時最關注的，當然是各間大學及專上學院的入學資訊日（Info Day）將於何時舉辦。「01教育」已經為你整理好相關資料，各位同學及家長都可以記下相關日子，提醒自己出席有興趣的資訊日！



本年度的大學及專上學院資訊日主要於10月至11月之間的周六舉行，只有部份專上學院的資訊日會於周五及周六舉辦。另外，因為部分大學及專上學院的資訊日會於同一日舉行，所以如果心儀的學校碰巧於同一日舉辦資訊日，學生和家長就需要好好規劃當日的行程，以同時出席多個資訊日，獲取升學資訊。

各大學及大專院校資訊日（Info Day）時間表：

11月11日（六）：都會大學、東華學院

11月17至18日（五、六）：明愛專上學院

11月18日（六）：珠海大學、樹仁大學、恒生大學、伍倫貢學院

已完成的大學及大專院校資訊日

10月7日（六）：城市大學、浸會大學

10月14日（六）：教育大學、科技大學

10月21日（六）：中文大學、理工大學

10月28日（六）：香港大學

11月3至4日（五、六）：職業訓練局—香港高等教育科技學院

11月4日（六）：嶺南大學

大學入學資訊日一般都有不少的學生出席。圖為香港中文大學過去舉辦的資料日。（資料圖片）

大學資訊日的常見問題