遲來DSE狀元！鄉議局元朗區中學尖子連環覆核2科獲升級終奪7科5**

【DES / 文憑試 / 狀元】新界鄉議局元朗區中學尖子俞東晴，於今年文憑試放榜時於4個核心科考獲5科5**以及地理、經濟2科5*。放榜後她先就地理科成績向考評局覆核成績，獲升級至5**後，再申請經濟科成績覆核同獲升級，終獲7科5**成為遲來的狀元，成為該校首位文憑試狀元。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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新界鄉議局元朗區中學俞東晴（左）文憑試放榜時考獲5科5**及2科5*，及後她先後申請覆核2科5*成績均成功升級5**，令她成為文憑試狀元。圖為文憑試放榜時她與學校校長袁廣業（右）合照。（新界鄉議局元朗區中學提供）

文憑試今年7月放榜時，考評局公布共有8名狀元，包括4名超級狀元，及後於8月公布成績覆核結果時再增1名超級狀元至9人，連同新界鄉議局元朗區中學俞東晴共有10名狀元。

新界鄉議局元朗區中學指，該校2022年文憑試考生俞東晴，7月首次放榜時考獲中文、英文、數學、通識和生物科5**，以及地理、經濟科5*佳績。她於放榜後就地理科成績向考評局提出成績覆核，於8月公布覆核結果時成功升級為5**。

及後她在學校、老師和同學的支持下，再向考評局申請覆核經濟科，最終成績亦獲提升級為5**，成為今屆遲來的中學文憑試狀元，同時感謝考評局公平公正處理覆核申請。

校方表示，俞東晴自小立志成為律師，不僅在閒餘時間自發到高等法庭旁聽審訊，更曾在大律師事務所實習，親身了解法律機構的實際運作，以及律師、大律師及法官的工作細節，新學年入讀香港大學—倫敦大學學院（UCL）聯合雙學位法律課程，現時已遠赴英國升學。

新界鄉議局元朗區中學俞東晴文憑試放榜時考獲5科5**及2科5*，及後她先後申請覆核2科5*成績均成功升級5**，令她成為文憑試狀元。她曾參與第六屆卓越學生領袖選舉，獲選為「首五名卓越學生領袖」之一。（新界鄉議局元朗區中學提供）

課外活動方面，俞東晴於各大傑出學生選舉中累獲殊榮，包括元朗青年商會及香港特別行政區傑出學生聯會舉辦的香港特別行政區傑出學生選舉「十大傑出學生」、香港遊樂場協會2021香港傑出少年選舉首20名「香港傑出少年」、學友社傑出中學生領袖選舉2020-2021「 十名傑出中學生領袖」等獎項。