副學士Asso｜看清與高級文憑HD分別、升學就業出路及報名要求

副學士（Associate Degree）是兩年制的專上教育課程，為中六學生提供其他升學出路，能夠銜接升讀學士學位課程。此課程與高級文憑有甚麼分別？升學及就業出路如何？如何報讀課程？「01教育」已經在下文已經為你整合所有資訊，並列出此課程選擇及入學要求！



副學士（Asso）是什麼？

副學士（Associate Degree）修讀年期為兩年，屬於資歷架構第四級。現時經本地評審的副學士學位課程有101個，包括有以下機構提供：

1. 明愛白英奇專業學校

2. 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

3. 浸會大學國際學院

4. 嶺南大學持續進修學院

5. 理工大學香港專上學院

6. 香港大學附屬學院

7. 伍倫貢學院



副學士與高級文憑的分別

副學士與高級文憑課程的入學門檻均為文憑試（DSE）五科第2級，但兩者在課程目的、範疇、開辦院校三方面各有不同：

1. 課程目的



副學士：普遍着重通識教育科目，佔整體課程至少六成，包括語文、資訊科技及院校通識課程等，內容偏向學術及研究，旨在讓學生銜接升讀大學。



高級文憑：注重實用性的專業知識，專修科目、專業訓練及職業技能等，佔課程至少六成，旨在裝備學生日後投身相關專業。



2. 課程範疇



副學士：涵蓋的範疇較為學術性，例如應用社會科學、人文及傳意、工商業、理學等。



高級文憑：涵蓋的範疇較為實用性，包括資訊科技、 設計及媒體製作、廚藝及飲食、幼兒教育及美容等。



3. 院校選擇（截至2023年2月初）



副學士：合共有7間院校可以選擇：

明愛白英奇專業學校

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

浸會大學國際學院

嶺南大學持續進修學院

理工大學香港專上學院

香港大學附屬學院

伍倫貢學院



高級文憑：合共有24間院校可以選擇：

專業教育學院

知專設計學院

明愛白英奇專業學校

明愛專上學院

宏恩基督教學院

港專學院

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

三育書院

香港藝術中心附屬機構

浸會大學電影學院

浸會大學持續教育學院

專業進修學校

科技專上書院

都會大學

都會大學李嘉誠專業進修學院

能仁專上學院

嶺南大學持續進修學院

中文大學專業進修學院

香港專上學院

香港大學附屬學院

東華學院

伍倫貢學院

耀中幼教學院

青年會專業書院



4. 課程學費



副學士：學費較高，每年大約HK$50,000元至HK$80,000元。



高級文憑：學費較低，每年大約HK$30,000元至HK$50,000元。



5. 升學出路



副學士：具有獨立結業資格的資歷，屬於資歷架構第四級，副學士畢業生可報讀本地四年制大學學位課程的第一年或第三年，升學率較高。



高級文憑：具有獨立結業資格的資歷，屬於資歷架構第四級，高級文憑畢業生可報讀本地四年制大學學位課程的第一年或第三年，升學率較低。



6. 就業出路



副學士：屬於資歷架構第四級，部分公務員職系接受副學士學位為其中一項入職資格。



高級文憑：屬於資歷架構第四級，部分公務員職系接受高級文憑學歷為其中一項入職資格。由於課程涉及到的專業知識及技能較多，實習成份也較高，故高級文憑在職場上有較高競爭力。



副學士的升學及就業出路

副學士的本地升學選擇包括政府資助學士學位、銜接學位及自資學位課程，而現時有10個海外國家或地區的大學都樂意為副學士畢業生提供升學出路，故畢業生擁有申請入讀學位課程或學分轉移的資格。

副學士的升大學率較高，例如香港專上學院及香港大學附屬學院的整體升學率分別為約九成及約八成半。一般而言，GPA達到3.3或以上，基本上都可以升讀大學；如果只有3至3.3，就可能要同時考慮面試表現IELTS成績；至於低過3.0就可能要考慮其他升學途經，例如自資課程。

副學士畢業生也可投身於不同行業的基層管理及有關專業的助理崗位，現時政府共有14個公務員職系視副學士為其入職的學歷要求。

副學士的課程選擇

副學士提供以下課程範疇：

1. 應用社會科學

通過探討個人、社會行為及人類文化等基礎概念，以多元化的學習方法，例如實地考察、社會參與及接觸社群等，綜合社會發展及社會生活經驗，反思現今社會的人文價值，有關課程包括心理學、社會服務輔導及社會政策等。

2. 人文及傳意

通過運用不同語言學習中心及軟件，促進學生的個人及語文發展，配合互動研討班、語言實驗課及嘉賓講座等，提升學生語文溝通技巧，有關課程包括中英語文傳意、翻譯和傳譯及公關傳訊等。

3. 工商業

通過教授創業、國際貿易、市場營銷及金融管理等商業範疇的基礎知識，加上參觀企業、專業培訓及商界人士講座等學習方法，讓學生深入了解商界行業運作，以至學習解決商業問題，有關課程包括商業管理、會計及人力資源管理等。

4. 理學

通過教授自然科學、應用科學及數理等科學領域的基礎概念，以及科學實驗、研究實習及科研講座等，加深學生對科學方面的認知，以至培養邏輯思維及解難能力，有關課程包括生物科學、化學及統計學等。

5. 設計學

通過教授與設計相關的專業知識及技能，涉獵的範圍有廣告創作、互動媒體設計及品牌學等，使用多元學習方法，包括參觀設計工作室、參加設計展覽及講座等，讓學生更能掌握設計創作的技巧，有關課程包括廣告設計、室內設計及視覺傳意等。

副學士入學要求

可報讀人士：

1. 應屆文憑試考生／重考生；

2. 非應屆文憑試考生；

3. 持有其他同等學歷（基礎專上教育文憑／毅進文憑／英國普通教育文憑高級程度考試／學術能力評估測試／國際文憑大學預科課程）的本地生；

4. 不論持有哪一種學歷的非本地生。



入學成績：

1. 文憑試其中五科（包括中國語文及英國語文）達到第2級或以上的成績；

2. 成功修畢基礎專上教育文憑課程；

3. 成功修畢毅進文憑課程；

4. 成功修畢其他同等學歷課程。



副學士報名方法及程序

應屆文憑試考生的統一報名方法：

可通過E-APP（專上課程電子預先報名平台）報讀副學士課程，首輪報名日期為2022年12月8日至2023年5月22日，次輪報名日期則為2023年5月25日至7月10日。

其他主要院校的報名方法：

香港大學附屬學院：

由2022年12月8日起填妥網上報名表，可透過信用卡網上付款系統（Visa／萬事達）／繳費靈／微信支付／支付寶或以轉數快繳交報名費150元，2023年7月16日截止報名。

另外亦可於招生日透過「報名電子系統」遞交申請，如有需要會即日進行面試，第一階段報名日期為2023年7月19日至21日，第二階段報名日期則為2023年8月9日至10日。

香港專上學院：

可通過HKCC網上入學申請系統（OAA）報讀課程，並須於7天內以信用卡網上付款系統／自動櫃員機（恒生銀行／滙豐銀行／銀通）／繳費靈或飛滙（適用於香港境外人士）繳交報名費200元，首輪報名日期為2022年12月8日至2023年5月22日，次輪報名日期則為2023年5月25日至7月10日。

浸會大學國際學院：

可通過國際學院入學申請系統報讀課程，本地及非本地申請人須分別以信用卡網上付款系統／繳費靈／流動支付（支付寶／支付寶香港／BoC Pay／轉數快／中國銀聯／微信支付）繳交報名費150元及300元，本地申請人的報名日期為2022年12月8日至2023年8月10日，非本地申請人的報名日期則為2022年12月8日至2023年7月4日。

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院：

由2022年12月8日起填妥網上報名表，可透過信用卡網上付款系統（Visa／萬事達）／繳費靈／微信支付／支付寶或以轉數快繳交報名費150元，2023年7月16日截止報名。

另外亦可填妥及下載報名表格，並連同報名費150元及香港身份證或護照副本和相關學歷證明副本，親身遞交到學院一樓，現正接受報名。

副學士學費及資助

儘管修讀副學士課程的學生每年須繳交學費約HK$50,000元至HK$80,000元，但他們可受惠於專上學生資助計劃，其資助包括以下的助學金及貸款：

1）學費助學金

在2022/23學年，應繳學費助學金的上限為HK$89,080元。



2）學習開支助學金

在2022/23學年，學習開支助學金的最高金額為HK$8,620元。



3）生活費貸款

在2022/23學年，生活費貸款的最高金額為HK$55,560元。



4）為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金

在2022/23學年，每名合資格學生可獲最高額外HK$9,420元學習開支助學金，實際可獲得的額外學習開支助學金須按其在「專上學生資助計劃」下所評定的資助幅度而定。合資格學生可填妥網上表格或紙本表格，並郵寄到九龍啟德協調道3號工業貿易大樓4樓401室審核組(1B)申請處理總務組，或傳真至2157 9520交回學資處。



5）對領取傷殘津貼學生的支援

學資處會考慮向領取傷殘津貼的專上學生資助計劃學生提供額外資助。請在申請書中述明有關資料，並夾附證明文件。

