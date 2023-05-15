DSE｜歷史科卷二考中國外交、二戰日本、巴黎和會與極權主義

中學文憑試歷史科考試今日（15日）考畢，其中卷二共設有七條題目，考生可選答任何兩題。題目主題包括香港經濟發展、中國外交關係、二戰對日本的影響、極權主義與巴黎和會、以阿關係、國際社會合作及近代歷史發展。



中學文憑試歷史科考試已經於今日（15日）結束，其中卷二共設有七條問題，考生須「七選二」作答。圖為示意圖片。（資料圖片）

第一題，要求考生論述「在二十世紀，香港的經濟發展帶來城市化，而城市化促進香港的經濟發展」。

第二題，評論1978年起中國如何加強與其他亞洲國家關係。

第三題，根據日本於1920至60年代的發展，評價「第二次世界大戰的完結為日本帶來巨大轉變」的確實程度。

第四題，問及是否同意極權主義的興起是有損巴黎和會（1919年）決議的主要因素。

第五題，問及1945年之後，影響阿拉伯及以色列關係的因素。

第六題，分析於二十世紀下半葉期間國際社會及文化合作的障礙。

第七題，闡述「二十世紀歷史發展是由敵對演變成合作」，並以相關歷史例子支持。

考生柯同學表示，卷一的題目較卷二容易，本身有溫到關於冷戰的史實，卷二卻沒有考核相關內容，相反問及第二次世界大戰對日本的轉變。她認為，兩份試卷出題都較直接，只要熟習內容重點便可輕鬆應付。

另一位考生嚴同學提到，卷一的題目與歷屆試題的難易度差不多，主要以漫畫題測考考生對漫畫的理解，不需引用太多史實。不過卷二所問及的題目較難，特別是極權主義興起是破壞巴黎和會決議的主要因素。

基督教香港信義會元朗信義中學歷史科科主任謝榮燊表示，今年卷二的題型變化不多，以比較題、直述題及立場題為主。雖然第七題是開放題，但考生只需引用合適的史實再加以論證便可。

他續指，除了第三、第四及第七題外，其餘題目都是較罕見，例如第一題所問及的香港經濟發展與城市化的互補關係，以往只出現「社會發展」而不是「城市化」的字眼，因而考生或未能掌握「城市化」概念導致失分。

他又估計大部分考生會選答第三及第四題，因為兩道題目分別涉及考生較有興趣的日本史及歐洲史。