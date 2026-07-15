DSE放榜錦囊︱七大項資訊與重要日期　必備文件及JUPAS改選懶人包

2026年度中學文憑試（DSE 2026）放榜日期是7月15日，「01教育」為你整合DSE放榜流程/資訊，包括DSE放榜重要日期、放榜必備文件、JUPAS改選須知、申請成績覆核Appeal方法、各院校收生分數，幫助各位考生輕鬆應對DSE放榜及JUPAS改選。



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發放DSE成績安排及成績通知書領取方法是什麼？

考評局尚未公布相關安排，但根據過往經驗，學校考生（包括日校及夜校考生）方面，各學校可於放榜當日的上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。自修生的成績通知書則會經郵遞寄發，預計考生會於放榜當日收到；亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績。

注意，由DSE 2025開始，如考生報考了甲類及／或乙類和丙類科目，會獲發兩張成績通知書，一張印有甲類及／或乙類科目的成績，另一張則印有丙類科目的成績。

DSE放榜成績以SMS發放嗎？

考評局亦會以手機短訊（SMS）發放成績，於放榜當日上午9時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊，短訊會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送。

如考生成績達標，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

DSE放榜及JUPAS 2026改選重要日期是什麼？

7月15日：2026中學文憑試（DSE 2026）放榜

7月16日至7月18日：於JUPAS修改及遞交課程選擇

7月20日：申請成績覆核及減免部分覆核費用期限、就考試異常事件申請上訴覆核的截止日期

8月5日（上午9時）：JUPAS公布正式遴選結果

8月12日：發放文憑試覆核成績結果

8月13日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改JUPAS課程選擇

8月20日（上午9時）：JUPAS公布按覆核成績重新考慮入學申請遴選結果

8月25日（上午9時）：JUPAS公布補選結果

更多有關DSE 2026放榜及JUPAS 2026改選的重要資訊可以瀏覽「DSE放榜2026｜成績覆核Appeal放榜+改選、補選程序/日期/須知」或「JUPAS改選2026｜選科排位改Choice步驟/費用 重要時間攻略懶人包」。

DSE放榜必備文件是什麼？

DSE放榜有咩文件要準備？若考生已透過網上報讀平台（JUPAS/EAPP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要成績達標，就能按照該學院要求，辦理學位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

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報讀大專課程必備文件是什麼？

此外，各大專院校都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，成績未達標或未曾報讀大專課程的考生能直接前往心儀學校進行即場面試，不過亦有院校只限網上申請。當日需到專上學院遞交申請的考生應準備以下文件及物資。

a.必備文件：

1. 身份證等必備證件（正副本）

2. 文憑試成績單（正副本多份）

3. 專上院校有條件取錄通知書（如有）

4. 高中成績表（正副本多份，需有家長簽署）

5. 學生學習概覽（SLP）（正副本多份）

6. 比賽／活動證書或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）

7. 推薦書（如有）（正副本多份）

8. 學生證件照片（12張起，部分照片先貼上雙面膠紙）

b.其他物資：

1. 手提電話／平板電腦（已有充足電量及帶備充電裝置）

2. 文具（原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液）

3. 足夠金額的八達通卡、輔幣（車資）

4. 足夠現金及提款卡（報名費及膳食）

5. 雨具／防曬衣物／扇／清水

6. 合適衣著、髮式儀容

各院校的報名日期及收生安排各有不同，部分課程不設截止報名日期，額滿即止，需留意各院校網頁公布最新消息。考生也應盡早以文件夾將文件分類，方便當日查閱資料。

更多有關各大院校的課程資訊可以瀏覽以下文章：

自資學士學位｜學歷認受性如何？學費幾多？學生可享$3萬津貼！

副學士Asso課程｜入學要求係咩？點升大學？即睇學費及相關資助！

高級文憑HD課程｜點升大學?即睇入學要求+學費及相關資助！

Asso vs HD｜一文看清副學士與高級文憑分別！升學就業出路係點？

如何申請DSE成績覆核Appeal？

若考生對其成績存疑，可考慮在成績發放後的5曆日內，即7月15日至20日期間提出積分覆核或重閱答卷的申請。學校考生須經學校遞交申請，及後會收到一個SMS手機短訊以提示他們檢查夾附繳費通知單的電郵，自修生則須經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請，繳費限期為提交申請後的2個曆日，如繳費限期為星期六或星期日，則會順延至下星期一。

考評局會於8月12日通知有關考生覆核成績的結果，學校考生之覆核成績經校方發放，自修生及夜校考生均可登入香港中學文憑考試網上服務的個人帳戶查看覆核結果。成績獲提升的考生可根據大學聯合招生處的規定，於指定期間聯絡該處，要求各院校按覆核後的成績重新考慮其入學申請。

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更多有關DSE 2026成績覆核Appeal資訊即看：

DSE放榜2026｜成績覆核Appeal放榜+改選、補選程序/日期/須知

JUPAS 2026改選須知是什麼？

考生可在7月16日至18日於JUPAS免費改選一次，包括以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上、更改已選報課程選擇的優先次序、刪除課程選擇名單上的課程。申請覆核成績後取得更高科目等級的考生，均可根據覆核成績重新考慮入學申請及改選。

如考生希望重新修改課程或錯過個人改選時段，須繳交港幣250元正之修改費用，並於確認成功繳交費用起計的1小時內，修改及重新遞交於更新課程選擇限期時的課程選擇名單一次，所有要求重新遞交須於7月18日下午1時15分前完成。

更多有關JUPAS改選的資料可以瀏覽以下文章：

JUPAS改選2026｜選科排位改Choice步驟/費用 重要時間攻略懶人包

各院校收生分數是什麼？

JUPAS大學聯合招生辦法每年均會公布9間參與院校的入學成績，如果想知道自己的DSE分數能否入讀心儀大學或學科，可參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。

「01研數所」已經整合9間參加JUPAS的大學收生分數，各位讀者可以瀏覽以下文章了解更多：

香港大學｜中文大學｜科技大學

理工大學｜城市大學｜浸會大學

嶺南大學｜教育大學｜都會大學

「01研數所」亦已經整合多個熱門科目的收生分數，以下為相關文章連結：

DSE JUPAS改選│5**是幾分？教你計DSE分數｜附各大學科目所需分數 JUPAS｜醫科護理學收生分數 藥劑物理治療放射化驗升讀要求一覽

JUPAS｜傳理收生分數 新聞媒體廣告動畫 面試作品要求一覧 JUPAS｜BBA商科收生分數總覽 附金融經濟會計風險管理入讀要求

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DSE放榜支援輔導熱線是什麼？

青協（香港青年協會）亦設有升學輔導熱線2777 1112，服務時間為周一至周六的下午2時至凌晨2時，該熱線亦設有Whastapp，服務時間為周一至服六的下午2時至午夜12時。

DSE惡劣天氣如何安排？

若天文台在放榜當日早上6時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，考評局將會延遲發放成績，當中包括網上查閱成績及以SMS發放成績的服務亦會延遲。

若信號在下午1時或之前取消，考評局將會恢復辦公，學校可以於信號取消後兩小時取得成績通知書，學校考生向屬學校了解領取成績通知書的安排；自修生或夜校考生可於信號取消兩小時後在網上查閱考試成績。另外，考評局亦會於信號取消3小時後，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。

若信號於下午1時前仍維持，即於下午1時後才取消，放榜日期會押後至翌日，即7月16日。