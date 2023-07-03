DSE 2023｜學友社專家吳寶城料今年文憑試最佳5科19分穩入八大

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



DSE放榜在即，相信不少學生都正部署放榜後大學聯招JUPAS改選。「01教育」今次請來學友社學生輔導顧問吳寶城分享JUPAS課程學額、文憑試最佳5科最低收生分數、各院校最低入學要求、計分方法及其他升學途徑，為學生提供最新升學資訊。



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吳寶城：料文憑試Best 5 19分穩入八大

學友社學生輔導顧問吳寶城分享課程學額、最佳5科最低收分、院校最低入學要求、計分方法及其他升學途徑，讓學生獲得最新升學資訊。（余俊亮攝）

吳寶城指今年有約4.3萬名DSE日校考生及7,800名自修生，不過八大政府資助學士學位只有約2萬個，另自資副學位課程有約2.3萬個學額、文憑學額約1萬個，若成績不理想可選擇報讀副學位或文憑課程。

他又引述考評局成績統計指，2021/22學年有約1.2萬人考獲最佳5科19分或以上，而大學聯招學額一般取錄約1.3萬名學生，反映學生需考獲5科19分才穩入八大；若考獲5科18分或17分，則需視乎個別院校和學科要求及面試表現，預計今年競爭情況與去年相若。

院校最低入學要求、計分方法各有不同

至於院校最低入學要求及計分方法方面，吳寶城指大部分院校的基本入學要求為「332233」，惟嶺南大學、教育大學、都會大學及SSSDP院校的入學要求為「33222」。至於副學位課程的基本入學要求則為5科2級，個別課程更要求中文及英文科達到4級或以上或選修理科。

他又指DSE成績一般會按等級直接換算，即以1級獲1分、5**獲7分計算。不過香港大學、中文大學、科技大學及理工大學的計分方法略有不同，例如會視「5**」為8.5分。另外院校普遍採用最佳5科或6科成績計算學生入學分數，惟不同院校或課程的實際計分方法有所不同，例如理大英文及應用語言學課程計算中文、英文及最佳3科分數。

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其他升學途徑

吳寶城表示，若學生未能入讀聯招院校，可選擇報讀自資院校或副學位課程，完成副學位課程後可升讀大學一年級或三年級或銜接學位。（余俊亮攝）

吳寶城表示，若學生未能入讀聯招院校，可選擇報讀自資院校或副學位課程，完成副學位課程後可升讀大學一年級或三年級或銜接學位。未能達到5科2級的學生需修讀資歷架構第三級別課程，其中基礎文憑及應用教育文憑的資歷獲政府接納為符合多個以5科（包括中文及英文科）第2級成績為入職學歷要求的公務員職位。