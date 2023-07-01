DSE｜鄧炳強以基層出身鼓勵考生：讀好書、找好工才能改變生活

DSE中學文憑試本月中放榜，保安局局長鄧炳強今日（1日）在一個與應屆考生分享會上，以自身經歷勉勵青年人不要怕「蝕底」，因能從中學習更多及得着更多。他提到自己生於基層，深知「讀好書，找好工」才能改變生活，因此於中學時發憤讀書，減少娛樂。



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勉勵青年不要怕「蝕底」：其實學多咗、睇多咗

由麥潤壽創辦的「永不放棄同學會」成立於2002年，每年招收200多名應屆DSE考生，提供為期十星期的暑期學習課程，培養青年正面的價值觀、教導人生規劃，節目策劃、短片製作等技巧。新冠疫情下停辦3年，第19 屆「永不放棄同學會」及「永不放棄同學仔」今日（1日）於浸會大學舉行開學禮。

保安局局長鄧炳強擔任嘉賓，分享自身的經歷及成為警察的故事，勉勵青年不要怕「蝕底」，因能從中學習更多及得着更多。

做年輕人就唔好怕蝕底，其實唔怕蝕底最着數，好多時做多啲好似蝕底咗，但另一個角度諗，其實學多咗、睇多咗，競爭力都大咗。 保安局局長鄧炳強

當你個人知識廣闊咗，幫人多啲，你個心都會開心咗，有人可能會覺得幫人會蝕底，但其實並唔係，反而豐富咗你嘅人生經歷。 保安局局長鄧炳強

《獵鷹》影響鄧炳強踏上警察之路

鄧炳強講述小時候住西區警署旁邊，因而在環境及電視劇薰陶下，視警察為夢想工作。他提到警察之路深受一套電視劇影響，更走上劇中角色的道路，「當時睇咗一套劉德華嘅電視劇，叫《獵鷹》，劇中劉德華讀中文大學社工系，之後做警察。睇完呢套電視劇之後覺得唔做警察都唔得啦！以前細個做警察係夢想，睇完之後更視為終身事業。」

鄧炳強提到警察之路深受《獵鷹》影響，劇中劉德華飾演的主角讀中文大學社工系，之後做警察，正是他的經歷。（網上圖片)

他提到自己生於基層，深知「讀好書，找好工」才能改變生活，因此於中學時發憤讀書，足球及到圖書館閱讀成為當時僅有的娛樂。中學畢業考上中大讀社會工作系，及後第一份工作便是加入警隊。

鄧炳強又講述自己喜愛做義工，憶述當年會考放榜的暑假，參加了社區中心的活動，在過程中發揮到自己的領導才能和溝通技巧，更透過助人找到滿足感。

今年活動主題為「正面心態．規劃生涯．放眼世界」，當中交流團更會赴歐洲，前往西班牙交流及體驗。旅程參觀多個西班牙著名景點，感受不同的文化。