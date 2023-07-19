DSE放榜2023｜7.19放榜安排出爐　一文看清惡劣天氣及打風安排

中學文憑試DSE 2023下周三（19日）放榜，天文台預測當日本港可能受低壓區影響，有狂風及雷暴。考評局今日（12日）公布下周三發放成績安排，指若天文台當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務，若八號以上信號在下午1時前取消，則可在取消後兩小時後取得成續單；若下午1時後取消相關信號，放榜日期會順廷至翌日、即下周四（20日）。



▼4月21日 DSE文憑試開考▼



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1、成績通知書領取方法

(i) 學校考生（包括日校及夜校考生）

各學校可於7月19日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

(ii) 自修生

成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月19日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月20日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

2. 網上發放成績

自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過網址查閱成績。登入密碼已於 7 月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由 7 月 19 日早上 7 時起至 8 月 31 日（星期四）期間提供。

3. 以手機短訊發放成績

除了成績通知書，考評局於今年繼續以手機短訊(SMS)發放成績，將於 7 月 19 日上午 9 時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。

4、惡劣天氣安排

考評局指，若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務，若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩小時後取得；若下午1時後取消相關信號，放榜日期會押後至下周四放榜、即7月20日；若當日發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，也會如期發放成績。

5、申請覆核成績

若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五曆日內(即7月19至24日期間)提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。詳情可參閱《考生手冊》或網上單張。

學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩個曆日內)繳費。

4. 考生支援服務

公開考試資訊中心(電話：3638 8860)及考評局灣仔辦事處的服務櫃台，將於7月19日延長服務時間，開放時間由上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。