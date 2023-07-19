DSE｜移民潮痛失師生摯友　疫情學習乏資源　基層生拒言棄悟人生

中學文憑試今日放榜，今屆文憑試考生的中學生涯殊不簡單，先後經歷三年多疫情的挑戰、移民潮的離愁別緒。來自公屋綜援家庭的應屆考生吳嘉振，面對疫下學習資源匱乏，一直未有輕言抱怨，但承受文憑試的壓力，加上師生好友移民離港，令他情緒備受打擊，變得態度消極，不願上課和學習，學業一度倒退。幸好得到身邊老師和社工扶持，令他重新振作，放下心結，迎難而上，終獲中大電子工程系提前取錄。



（抗逆考生系列，二）



我依家勤力完先有選擇。 吳嘉振

吳嘉振認為，疫情並非絕路，反而能在自己擅長的領域幫助老師，令關係更密切。（蘇煒然攝）

自中三起上網課 一家五口「困獸鬥」 溫習如「遷徙」

就讀佛教善德英文中學的吳嘉振，來自公屋綜援家庭，父母早年由內地來港，學歷僅初中程度，媽媽是家庭主婦，爸爸退休前任職夜更保安，是一家五口唯一的經濟支柱。

他們家境清貧，居住空間狹小，但一直相處融洽，連續三年多的疫情，一家人經常「困獸鬥」，嘉振也形容大家磨擦甚少，會互相遷就體諒。

這一屆考生中三起遇上疫情，很多時候要留家網課。嘉振沒有自己的睡房，沒有自己的書桌，每次温習時會視乎房間、飯廳哪裏有空位，便帶同筆記、試卷和電腦安置好温習空間。他笑稱每次温習都是「遷徙」。

疫下學習環境不理想，嘉振未有怨言，反而鞭策自己努力，「我依家勤力完先有選擇，我到時候升大學又好，讀完書出嚟（工作）又好都有一個選擇，而唔係比其他人再選擇我」。

佛教善德英文中學校長陳世詠(圖左）表示，欣賞吳同學組織和執行能力強，且事事抱有求知欲，更抱有感恩心，願意將來回校教導師弟妹。（蘇煒然攝）

良師摯友相繼移民 壓跨最後一根稻草 一度情緒崩潰

然而，長時間困在家中備戰，為嘉振造成不少心理壓力。他坦言，初時會不適應網課，在父母面前上課會感到尷尬，加上擔心疫情，上課時注意力分散，成績見下滑。

他高中的語文成績曾徘徊於合格的邊緣，要追趕學業成績，只能靠自己操練試卷，主動請教老師解答疑難，因家人未能負擔補習開支。

學業上父母未有特別施加壓力，不過，嘉振擔心辜負家人的期望，夜闌人靜時，會躲在被窩哭泣。他害怕一旦在文憑試失手，將抹殺之前的努力，失去升讀大學的入場券。

除了承受疫下的學業壓力，他同時要面對移民潮下的離愁別緒。過去數年間，他的良師摯友相繼離開：亦師亦友的中四級中文科老師突然移民、在社運期間激勵他、讓學生抽離嚴肅社會氣氛的班主任在中五下學期離職、相識十年的好友與家人移民到加拿大。

吳嘉振鼓勵同學遇到挫折不要膽怯、逃避：「你跌低，身邊總會有人扶返起你，力量會係全部人加埋一齊」。（蘇煒然攝）

嘉振形容，當時全班學習氣氛低迷，眾人均不捨老師們的離開，自己亦不解他們的決定，一時間難以接受。那段日子，他態度消極，抗拒接納新老師，不願上課和交功課，學業成績大倒退，中文科全級排名跌出100名以外。他說，長期壓抑情緒，性格亦變得敏感易怒，試過與同學只因小事爭執，就觸動他情緒崩潰，痛哭一場。

尤幸剛到校一年的新老師未有言棄，十分諒解他和一班學生，繼續盡心教學和關懷他們，半年間師生關係漸有好轉。嘉振得到社工的開解、不同老師的關心後，也慢慢解開心結，平伏心情，追回成績，考獲全級30多名。回望他說學會成長的一課。

永遠唔係自己一個，身邊一定有人支持、幫助你，可能只係你未發覺。有需要嗰時，就盡情地講出嚟。 吳嘉振

回望這段考試經歷，嘉振說，領悟世事變幻莫測，人生各自有合適選擇。（蘇煒然攝）

獲中大提前取錄 冀守初衷畢業後回報社會

作為這一屆考生，嘉振領悟世事變幻莫測，人生各自有合適選擇，只能「相信一切是最好的安排。」他的「最好安排」是發揮創科的天份與能力，他自中學起對電腦及工程感興趣，校內積極參與相關活動如太陽能車製作、主理學校多媒體事務，校外曾奪電機模型設計比賽冠軍。他最終經「學校推薦直接錄取計劃」，成功獲中文大學的電子工程系提前取錄。他說，希望循這方面發展，日後學有所成，將知識回報社會。