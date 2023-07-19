DSE｜喇沙書院杭州亞運藍球健將曾朗謙　邊練波邊備試6科考獲33分

中學文憑試今日放榜，喇沙書院應屆考生、即將征戰杭州亞運的籃球港隊成員曾朗謙，考獲6科33分的成績。他說，自修期間以籃球訓練為先，坦言並非「用盡100%認真」去應考，文憑試核心科四月開考，同月收到選拔港隊的消息，與家人商討後也毫不猶豫選擇後者，所以對考試成績感滿意，計劃報讀港大牙醫課程。



喇沙書院應屆考生、即將征戰杭州亞運的籃球港隊成員曾朗謙，考獲6科33分的成績。（馬煒傑攝）

曾朗謙下月將以籃球港隊成員的身份出戰杭州亞運會，能夠成功得到出戰的機會，當中捨棄不少文憑試備試的時間。

曾朗謙說，文憑試核心科四月開考，同月收到選拔港隊的消息，「畀我一定係揀籃球，純粹驚阿媽唔畀。」他說，「 last（最後）一年青年軍想搏一搏。」，立即與家人商量，母親也給予支持，最後成功入選，「（佢）講就講讀書好重要，但差唔多每場都有嚟睇，暗地裏支持我知嘅。」

他說，自修假期間，不時放下書本，練習籃球，坦言並「非用盡100%認真」去應考文憑試，幸好成績可以接受，相信有機會修讀心儀的港大牙醫課程。他感謝與他一起溫習的同學，互相鼓勵及督促大家溫習，才令他考得理想的成績。

曾朗謙續指，中學生活大多時間在疫情中渡過，錯失不少比賽的機會，「中學生涯一啲回憶少咗，中學冇咁豐富。」他慶幸面對文憑試挑戰，也堅持以籃球為先，「好彩揀咗犧牲幾日去選拔港隊」，繼而獲得參加多個比賽及交流的機會。

英華書院的考生張子健於文憑試取得6科5**「榜眼」的成績。（馬煒傑攝）

英華書院的考生張子健於文憑試取得6科5**「榜眼」的成績，他除英文及數學延伸單元二（M2，代數與微積分）取得5*外，其餘科目考獲5*，包括選修的生物、化學及物理。他早前經直接取錄計劃入讀港大醫學院。張子健表示，出生時早產7個半月，自小免疫力差，不時要求醫，醫生時常安慰他毋須擔心，這個經歷促使他立志成為醫生，救治及醫治病人。

本港公營醫療系統嚴重缺人，張子健希望成為行內「新血」，協助改善人手不足情況，又贊同政府輸入海外醫生作為緩解方法。他說，雖然不少人會選擇海外升學甚至移民，但他認為本港現有的兩間醫學院水準很高，加上在港生活多年，所以決心留港發展，若讀醫期間赴海外交流亦不會抗拒。