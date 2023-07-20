DSE｜中英「肥佬」非絕路　通過新筆試等同合格　警隊發帖招考生

2023年中學文憑試DSE成績昨日（19日）出爐，考評局公布有2.8萬名考生考獲「22222」成績，符合應徵公務員基本要求，但如果考生在中、英文科失手「肥佬」，今年仍可考慮投考警隊。



警務處今年5月調整入職要求，當中新設「警員中/英文筆試」，完成並通過60條選擇題，即等同DSE語文科第二級（Level 2）成績，當通過遴選及完成27周學警訓練後，月薪高達2.8萬元，完成三年試用期後可達3.4萬元。



警務處今年5月調整入職要求，當中新設「警員中/英文筆試」。（資料圖片/張浩維攝）

今年是警隊調整入職要求後首個DSE放榜，警隊今日在facebook專頁表示，DSE畢業同學如果想守護香港，只要DSE五科合格、符合語文能力要求，即DSE中、英文合格或通過警員中/英文筆試，可立刻投考警隊。

27周學警訓練獲學分豁免

投考人士在完成「資歷架構第四級別」的27周學警訓練，可於修讀學士學位時獲得學分豁免，警隊亦會提供不同進修資助，「幫你一邊工作，一邊進修」。

警務處今年5月調整入職要求，當中新設「警員中/英文筆試」。（警隊facebook）

出班月入$28,095 完成三年試用期可達34,840元

現時警員入職月薪28,095元，成功完成三年試用期月薪可達34,840元，據警隊網頁顯示，今年第二期學警將於7月31日入班，明年2月結業，第三期在10月9日入班，明年4月結業，第四期分別在12月18日及明年6月22日入班及出班。

警隊於今年5月5日起，取消投考人士的身高體重限制、容許佩戴眼鏡考視力測試、及新設「警員中/英文筆試」，等同DSE語文科二級成績。負責設計「筆試」的公務員事務局早前已表示，「警員中/英文筆試」可以增加招聘效率，但有關成績不會在投考其他公務員職位時獲得認可。