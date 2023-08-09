JUPAS放榜｜港大取錄逾百位成績頂尖考生　攬2狀元21位榜眼和探花

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，香港大學包攬今屆文憑試7科5**「狀元」，分別是聖保羅男女中學古冰心，以及德望學校鄭苡晴，均入讀內外全科醫學士，亦有「榜眼」透過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）入讀醫科。透過SNDAS入讀港大港大文學士及教育學士陳智德表示，曾到西安鄉村學校義教，令他認為「education真係可以改變其他人嘅命運」。



陳智德指，分享2013年時曾到西安的鄉村學校做英語教育義工，仍然記得一踏入班房時的情景，認為教育具有很大影響力可以令他人開心。（歐家樂攝）

即將入讀港大英文教育雙學位課程的陳智德，透過SNDAS入學港大。陳智德的母親是數學老師，於深圳學校授課，他自小在深圳成長及學習，直至中學才返港與公公和婆婆同住。他表示，本港老師悉心教育及幫助學業，加上一直有參與教育相關的活動，令他有意成為老師。

陳智德說，2013年到內地西安的鄉村學校做英語教育義工，該次經驗更加堅定其志向。他憶述踏入班房時的情景，當時一班有50多名學生，向義工們展露開心的笑容，「從嗰一刻開始，覺得education（教育）真係可以改變其他人嘅命運。」

陳智德認為，港大是本港最優秀的大學，提供的海外交流計劃亦十分吸引，所以吸引自己入讀。短期目標方面，他希望返母校幫手為師弟妹補習，長遠則計劃留港教書。

另一名經SNDAS入讀港大應用人工智能課程的施俊熙，自小對電腦編程感興趣，中五時更最深研學AI，特別是機械人技術。他認為AI在日常生活中有著很大影響，可輔助日後的學習及生活。他認為，港大課程乎合自己興趣，如選修科有智慧城市、人工智能等的範疇。他又指，未來會想透過交流計劃認識不同國家的文化，以及作人工智能交流。

古冰心表示，大學生涯將以學業為重，空閒時間仍會參與辯論及唱歌活動。（歐嘉樂攝）

今屆文憑試誕生４位狀元，其中兩人入讀港大醫科，包括「超級狀元」聖保羅男女中學的古冰心和德望學校女狀元鄭苡晴。古冰心表示，大學生涯將以學業為重，空閒時間仍會參與辯論及唱歌活動。

原先掙扎出國或是留港升學的劉苡晴，最終選擇港大醫科。她表示，港大醫科課程於第三年時，可選擇到海外參與交流生計劃，認為能夠體驗兩地的學習模式。她續指，升上大學後，計劃住宿舍及「上莊」，重點發展自己的興趣，以及認識新朋友，在生活及學業之中取得平衡。

嚴志堅指出，運動員收生並沒有定名額，又形容他們文武雙存，無論學術及非學術上都非常傑出，稱「未睇DSE都收佢，一定喺非學術上面表現非常良好」。（歐家樂攝）

港大今年經「校長推薦計劃」取錄約150名學生；經「學校推薦直接計劃」取錄近100 名學生，當中22人入讀醫科。港大收生及國際交流事務總監嚴志堅表示，對今年收生情況表示非常滿意，港大取錄兩位均狀元，以及不少「榜眼」及「探花」，今年取錄超過四成、102位文憑試成績屬全港頂尖 1%的考生。

嚴志堅表示，今年有55名考生經「彈性收生」政策取錄，即中英科成績「失手」，低於第3級，但其他科目成績達到指定要求。他續指，多數語言失手的考生會報讀藝術、工程、牙醫等科目，而今年經彈性入學的考生較上年少，笑指為好事「可能考生少咗失手」。

被問到今個學年聯招及非聯招取錄的比例，嚴志堅回應指未有非聯招最新數字，暫時比例為7比3，指未會因學生人數下跌而調整兩者比例，又強調只要乎合收生資格港大都會取錄。