文憑試考生指買卷費用過高疑違私隱條例　向私隱專員公署投訴

每年中學文憑試放榜後，不少考生都會申請向考評局「買卷」，向考評局取回答卷及評分紀錄，局方今年採取電子複本方式發放試卷，首科收費下調20元至380元，之後按科收取104元。



有考生於本月初向個人資料私隱專員公署投訴，指考評局「買卷」收費過於高昂，新收費亦未必有合理下調，違反《個人資料（私隱）條例》，促考評局解釋收費的理據。



公署表示，截至今日，今年接獲兩宗相關投訴，由於正按既定程序跟進，基於保密原則不便評論。



有考生於月頭（4日）向個人資料私隱專員公署投訴，指考評局買卷的費用過於高昂，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》。（資料圖片）

每年考生可以查閱個人資料的名義，向考評局申請領取試卷複本，檢視試卷題目及得分。考評局今年採取電子複本發放考卷，首個科目申請費用下調20元為380元，每個附加科目收費則維持104元。

應屆考生東華三院黃笏南中學學生林澤駿在社交平台引述，有考生申請向個人資料私隱專員公署投訴，質疑考評局11年以來採取成本較高的複印本方案，收取考生較高的「買卷」費用，涉違例反《個人資料（私隱）條例》訂明，「查閱資料要求而徵收的費用不得超乎適度」

投訴人又引用2013年考評局涉及的一宗案例，顯示每宗查閱資料的申請成本，紙張及文具費用成本為15元；電腦操作時間費為220元，當中包含打印機的操作和保養費用。投訴人忘為，上述數字反映涉及列印試卷複本的成本理應多於20元，即新的「買卷」費用應下調多於20元，現有減幅並不合理。

投訴人又引用2013年考評局涉及的一宗案例，顯示每宗查閱資料的申請成本，紙張及文具費用成本為15元；電腦操作時間費為220元，當中包含打印機的操作和保養費用。投訴人忘為，上述數字反映涉及列印試卷複本的成本理應多於20元，即新的「買卷」費用應下調多於20元，現有減幅並不合理。另外，投訴人亦質疑附加科目費用收費不變的原因。

私隱專員公署回覆指，今年8月4日接獲有關個案的投訴，正按既定程序作出跟進，基於保密原則，不便作進一步評論。公署續指，在2021至2022年未有接獲有關投訴；今年1月1日截至今日，接獲兩宗相關投訴，包括這一宗投訴。

考評局回覆指，已接獲由私隱專員公署轉介的相關投訴，將按公署要求作出回應。考評局指，查閱資料的收費服務，以收回成本及用者自付的原則訂定，包括處理申請的職員薪酬開支、電腦系統操作及其他開支等各項直接有關及必需的成本。

局方指，由於服務的申請數量龐大，而且高度集中於部分時段，已設專門處理查閱資料要求的電腦系統，以確保於法定40天期限內提交詳盡個人資料。

局方續指，公開考試採用網上評卷，各項與考試相關的個人資料及答卷影像分別儲存於多個不同的電腦系統內，須通過一定程度的整理、組合和排序，才可按申請人要求提供一套完整、可以理解和有意義的資料，故維持系統及周邊設備的運作，屬直接有關及必需的成本。考評局指會因應處理申請的實際運作，適時檢討其收費。