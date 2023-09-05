DSE 2024｜自修生及學校考生9.11起可報名 報考資格、考試費一覽
撰文：陶嘉心
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【DSE 2024／自修生／報名／文憑試／考試費】 香港考試及評核局（考評局）今日（5日）宣布，2024年中學文憑試（DSE）將於9月11日至10月5日接受學校考生及自修生報名。當中，學校考生須經學校報考，自修生則須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交申請，網站為https://www.hkdse.hkeaa.edu.hk。
考評局指，雖然立法會財務委員會已通過撥款，由政府為參加2024年文憑試合資格的學校考生代繳考試費，但有關計劃並不適用於自修生。DSE 2024報考資格、考試費等資訊，一文看清。
▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼
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1. 報考資格
以自修生身分報考2024年文憑試的人士，必須符合以下其中一項條件
．曾應考香港中學文憑考試，或相等考試，或
．於2024年1月1日已足19歲，或
．非修讀文憑試課程，但於2023／2024年度已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程。
2.選擇報考科目
9月份報名可供報考科目包括：
．甲類科目：23科高中科目
．乙類科目：52科應用學習科目，有關科目經教育局批核，只供學校考生報名
．在同一考試年度內，考生最多只可報考八科，包括任何甲類、乙類及丙類科目。
．6月份報名有關丙類科目2023年11月考試已經截止。
3. 考試費
立法會財務委員會已通過撥款，由政府為參加2024年文憑試合資格的學校考生代繳考試
費，有關計劃並不適用於自修生。
．報名費（只適用於自修生） $550
．甲類及丙類的語文科目（即英國語文、中國語文及其他語言科目）每科$718
．甲類及乙類的其他科目 每科$480
4.聯絡方法
．查詢熱線： 3628 8860
．考評局網頁： www.hkeaa.edu.hk
．電郵： dse@hkeaa.edu.hk