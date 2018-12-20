獨立遊戲Frostpunk免費聖誕更新 在冰河世紀文明終結時種聖誕樹

大家還記得之前我們介紹過獨立遊戲《Frostpunk》嗎？雖然遊戲已推出一段時間但團隊仍然持續為遊戲更新，聖誕將近，團隊為遊戲帶來免費更新「A Christmas Carol」，為遊戲追加一個聖誕任務和聖誕樹，讓玩家所領導的人民能在絕望之中尋找一點小確幸。

《Frostpunk》是一個「社群生存」（society survival）遊戲：故事設定於非現實的19世紀英國，世界正面臨像電影《明日之後》般的冰河時期，玩家帶領一群不願意等死的人民離開城市尋找生存方法，最後他們發現一部蒸汽發電機，便決定以此建立據點，力求在末日中存活。如果未曾接觸過《Frostpunk》，可以參閱以下文章：

聖誕將近，開發團隊11 bit studio就為遊戲追加一個免費更新「A Christmas Carol」，用家只要登入steam便會自動更新遊戲。更新內容包括一個新的事件，民眾提議為了讓人在絕境之中也不要失去希望，應該舉辦聖誕節慶祝活動，亦期望聖誕節文化不會消失在冰河時期之中。（當然玩家在遊戲中可以拒絕接受此任務）

如果玩家承諾完成民眾的聖誕活動要求，便需要達成指定條件，將據點的食物和希望值維持在一定水平以上；隨著任務進度，玩家更可以在基地中建設美觀的聖誕樹，以及為孩子製作玩具等。在絕境中除了物資外活下去的勇氣和動力也是必要的，想像一下冰河世紀來臨、人類滅亡在即的時候還能立起聖誕樹，小小燈飾發出點點光芒，其實是有點浪漫呢。

Youtuber有實況主上載了此任務線的playthorugh影片。如果並未擁有《Frostpunk》遊戲本體，但也想看看世界末日中的聖誕樹是怎個模樣，可以在以下收看影片。