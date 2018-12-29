2018收爐！遊戲界雜談：NeoGeo、PS、紅白機 MINI & CLASSIC 氾濫

之前在專欄跟大家說過2018年各大遊戲廠商的公關災難，今次就正面一點，回顧今年推出過的一些遊戲和主機。當中又有否你所喜歡或令你所失望的名字？

2018-01-26：《Monster Hunter：World》喪玩200小時

雖然今年的GAME AWARD大獎給了《God Of War》，不過我心目中今年最佳遊戲絕對非《Monster Hunter：World》莫屬，原因很簡單，外號有「棄GAME王」的小弟，很多年未試過沉迷過一款遊戲而且總遊戲時間超過200小時以上。不管是單拖完成故事模式、又或是跟朋友聯成四人小隊打任儲珠，都令人樂此不疲，身邊有朋友微言不喜歡透過隨機出石才可令武器升級，不過如果連這一丁點刷運氣的玩法也消除的話，聯群結隊遊玩的壽命亦會大大縮短，對我來說是可以理解的。現在已經停了腳步的獵人們，相信很多也在等待2019年秋天大型UPDATE後捲土重來吧？不怕要錢買，最怕你新版圖新龍不夠好玩。

相信不少已「收刀」的獵人都在等待2019年秋天大型UPDATE。

2018-04-20：「Nintendo LABO」轉眼即逝玩紙皮

玩家對「Nintendo LABO」評語非常兩極，有些玩家說它創新過癮，有些較Hardcore的機迷說認為它整色整水只有玩味不能持久。事實上LABO的確引起風潮，但也只有風潮，它創造了一些新穎玩法卻無法持久，這也是近年任天堂出品的慣性，你現在不會再聽到有人玩LABO，也沒有其他廠商再為此而研發新作，就連淘寶也不再為其推出老翻紙板。雖然這塊紙板經不起風浪，不過在家用遊戲機找不到突破點的今天為其注入了新意，這是不容置疑的。

雖然「Nintendo LABO」經不起風浪，不過在家用遊戲機找不到突破點的今天尚算是注入了新意。

2018-04-20：《God Of War》從最佳遊戲裡挑骨頭

《God Of War》重啟無疑讓人耳目一新，遊戲性也極盡娛樂之能事，介乎第一身與第三身的戰鬥畫面製作非常出色，格局式戰鬥讓人非常緊張（因為嘍囉也很難對付），能夠得到2018 GAME AWARD絕對實至名歸。不過硬是要雞蛋挑骨頭的話就是故事除了起始Kratos跟兒子的流離飄泊帶來吸引性之後，在故事中段並沒有太大起伏，而且將故事舞台搬到北歐讓遊戲注入北歐神話原意非常好，不過到實際上卻感受不到太多北歐神話氣息，這也可能是令我不能完成遊戲的一個關鍵。



《God Of War》將故事舞台搬到北歐原意非常好，不過到實際上卻感受不到太多北歐神話氣息。

2018-07-07：「JUMP 創刊50週年紀念版迷你紅白機」回到龍珠RPG年代

自2016年任天堂推出迷你紅白機開始，這股迷你復古遊戲主機風潮便沒有停止過，單是今年便推出好幾部，包括這部任天堂跟《周刊少年JUMP》合作推出的「JUMP 創刊50週年紀念版迷你紅白機」，主機顏色迎合JUMP 50週年採用金色外觀，並收錄20款JUMP漫畫改編遊戲，包括《龍珠Z 撒雅人強襲》、《筋肉人摔角大賽》、《足球小將 2》等，都是令人懷念的經典作品。不過很想知道到底有多少人真的買下這部主機後將遊戲完成，還是開了一次回味完畢便永遠放了在陳列箱？

很想知道到底有多少人真的買下這部「JUMP 創刊50週年紀念版迷你紅白機」後有將遊戲完成，還是開一次便永遠放了在陳列箱？

2018-07-24：「SNK NeoGeo Mini」最抵玩回味90's街機年代

JUMP 創刊50週年紀念版迷你紅白機後，SNK又推出「SNK NeoGeo Mini」，內置多款90年代當年大家在機鋪玩到天昏地暗的格GAME諸如《拳皇》、《餓狼傳說》、《侍魂》以及橫向捲《Metal Slug》，都是我們這群老鬼Gamer的最愛，滿足了「在家可以玩街機經典」的欲望，而且價錢相宜，因此大受歡迎。



SNK NeoGeo Mini滿足了「在家可以玩街機經典」的欲望！

2018-08-07：《Overcooked 2》魅力依然

Overcooked雖然在2016年已經推出，但到了今年8月7日推出續作《Overcooked 2》，熱潮依然延續。在各個版本中又以Switch版最受歡迎，身邊很多從來不打機的女生也因為此作而重投家用遊戲的懷抱，還看見了很多情侶藉著遊戲將很多平時不敢講的心底話一次過爆發出來……在不斷切菜烹調上碟送菜救火的無限地獄輪迴中，我悟出了遊戲真諦：亂！其實《Overcooked》之所以好玩，是因為它令大家手忙腳亂，而當你靜下來時會發現，其實兩個人比四個人更易玩，只要將程序Keep it simple，爆機「其實唔難」。

「煮過龍」被稱為最佳破壞友情遊戲，實在是勁好玩的PARTY GAME。

2018-09-07：《Marvel's Spider-Man》最好玩排行榜第二位

如果要私心選一款2018年最好玩的遊戲，除了上述的《Monster Hunter World》，緊隨其後的便是這款《Marvel's Spider-Man》，操控好系統好故事好，連小遊戲也令人樂此不疲，從小遊戲如收集道具中也有很多關於Spiderman漫畫中的回憶，另外因為遊戲畫面製作認真水準高，因此它的自拍模式也顯得份外好玩，那些濾鏡選項比美圖秀秀更精細。當然遊戲最重要的吸引力還是那種在城市間擺蕩的感覺令人非常嚮往，很想遊走整個Queens的每一個角落，期待之後會推出更多的DLC，延續這款遊戲的美好。



《Marvel's Spider-Man》的隨時拍照模式實在是十分強大！

2018-09-30：「Classic Tetris World Championship」港女衝出國際

今年有幸參與了「香港復古遊戲展」並擔任大會司儀，除了主持各項遊戲比賽外，更有幸主持了香港首次舉辦世界性的「經典俄羅斯方塊世界錦標賽」（Classic Tetris World Championship），不單認識了七屆冠軍Jonas Neubauer，還親眼目睹香港冠軍誕生，而且更是女中豪傑。冠軍Joyce將會代表香港前往美國參與全球矚目的決賽，期望屆時她能為港增光。



主持「經典俄羅斯方塊世界錦標賽」（Classic Tetris World Championship）讓我親眼目睹香港冠軍誕生，而且更是女中豪傑Joyce（左二）。

2018-10-26：《Red Dead Redemption 2》等待五年的失望

《Red Dead Redemption 2》成為本年PS4和Xbox One上最高評分遊戲，小弟早前寫了一篇評論引起一陣少少漣漪，有人認為我不喜歡遊戲是因為打機只愛爽快、不喜歡看故事、甚至不喜歡自由探索的玩法。這裡想多作一點補充，2010年當第一集推出時，我對其的鍾愛比《GTA》更甚，因為它完全將我帶去一個過往在家用遊戲上未曾感受過的西部世界，它令人嚮往世界內的一切，美女、金錢、以拳頭解決問題，遊戲也參考了很多經典西部牛仔電影，令其充滿電影色彩。我當時認為遊戲幾近完美，也確實地完成了故事模式。

但當等了足足五年後，遊戲在系統、故事結構以至整體玩法上也是因循著五年前的作品時，我感到失望，幾乎不變的操作在五年後的今天已讓人感到落伍，即使遊戲細節再仔細故事再有彰力也無法提起繼續玩下去的欲望。回想當年Rockstars從《GTA IV》走到《GTA V》的那種震撼，現在再看相隨五年的《RDR2》，我們對Rockstar的要求，應該可以set高一點。

《Red Dead Redemption 2》遊戲雖然做得仔細，但就算ONLINE版目前模式上明顯未如《GTA V》般令人著迷。

2018-12-03：「PlayStataion Classic」回憶之皇道

Sony對「PlayStataion Classic」的推出非常隆重其事，除了搞首賣會又找來不同業界同好試玩直播，內置遊戲有人讚好也有人嫌不夠，也不要緊，可以肯定裝載不同遊戲的第二代和第三代陸續有來，畢竟PlayStation推出過的經典遊戲有如恆河細沙一個世紀也數不完。不過據知此機歐美市場已經開始降價促銷，未買的玩家把握機會。

PlayStataion Classic是今年一堆迷你版機中表示較失色的一部，可能玩家們見到「Classic」都覺得厭了。

2018-12-13：《審判之眼 死神的遺言》沒有色情的神室町

《審判之眼 死神的遺言》遊戲性算是不過不失，但有一個致命傷。其實我不介意SEGA以同一個系統在神室町開展一個全新的故事，但很介意沒有了任何成人世界所需要的色情元素，如此一來就像不講粗口的《Spawn》一樣，這不是個別元素的缺失而是最核心部份的被消失，Spawn再不是Spawn，神室町也再不是神室町，成為了遊戲的致命傷。

因為一個木村而失去的東西太多，遊戲被劣評也是可預期。

後記：二字記曰「MINI & CLASSIC」

2018年遊戲業界可以兩個字形容：「MINI & CLASSIC」，不管是任天堂、SNK還是SONY也推出迷你版的復古機，可以想像下一間蠢蠢欲動的廠商將會是SEGA，既然Play Stataion都有Classic，那Mini版Sega Saturn Classic亦不遠矣，個人非常期待他朝可以推出「Sega Saturn Mini 18+ Edition」，內藏《野球拳》、《野野村醫院》、《美少女雀士》等數之不盡18禁遊戲，就算沒有HD Upgrade囡囡不打格但都會自動起格，沒問題！照玩！