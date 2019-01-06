專訪信和藍店老闆見證PS市場變遷：渡過盜版寒冬．面對電商挑戰

本港PlayStation行貨遊戲市場，發展至今逾20年，有賴SIEH（Sony Interactive Entertainment Hong Kong Ltd）的努力，近幾年引進大量中文化遊戲，讓不諳日文的玩家了解遊戲劇情及內容。SIEH前身為SCEH（Sony Computer Entertainment Hong Kong Ltd），1997年開始營業，之後招納大量遊戲店舖加盟成為「夥伴店」，直到2012年轉為PS Platinum shop「白金店」，行內簡稱為「藍店」。資深店主阿昌與四位拍檔，旗下遊戲連鎖店的三間分店都加盟「藍店」陣營。這麼多年來，阿昌見證PS行貨市場發展，走過盜版猖獗的黑暗期，看到數碼遊戲市場的崛起，他如何看本港遊戲市場發展呢？

旺角大場、新界客源大不同

阿昌與拍檔開設的三間遊戲店，分別座落於旺角信和、沙田廣場及屯門利寶商場，一直都加入PS陣營。阿昌一周內走訪三間分店「睇舖」，他稱在不同地區開舖，客源明顯有別，「在旺角信和甚麼顧客都有，客路非常廣泛。若果你要在信和開舖，賣的商品必須較多樣化，若只集中賣一兩款產品就較難做。」畢竟信和中心是傳統大場，市場競爭自然大，不過阿昌稱，信和人流多，尤其近年多了內地客，因此未受行內競爭太大衝擊。

阿昌見證PS行貨市場發展（比利攝）

（按下圖放大解說）

阿昌直言，目前遊戲市場生態已經改變，所謂競爭對手其實是電子商店，部分玩家開始習慣上網買數碼遊戲（下載版），尤其電子商店不時推出折扣優惠，一減價就可能是四五折，這對傳統遊戲店舖的生意總有影響。他認為，遊戲店舖是時候改變營運方式，多賣周邊產品及玩具等，希望擴充客源。阿昌稱：「以前玩家愛收藏實體遊戲，現在就不介意玩下載版，尤其有時網站平台有折扣，一款遊戲隨時減百幾元，玩家自然傾向玩下載版。我明白這是大勢所趨，遊戲廠商有權減價賣下載版遊戲，我們沒甚麼可埋怨，只有想辦法去適應，找新的商機，例如賣點數卡。」他稱，目前仍有一班傳統顧客支持買實體遊戲，覺得有光碟、包裝盒在手才有收藏價值，玩厭再賣出去（二手市場）亦方便。

堅持不讓水貨客「掃貨」

近幾年來，多了內地客來港消費，阿昌認為有助提升生意額，不過偶然都會遇到水貨客（包括本地人），試圖大舉「掃貨」運上內地轉售謀利，阿昌強調，不會任由顧客「掃貨」轉售，他說：「畢竟內地當局對某些遊戲有限制及監管，當某款遊戲不設行貨，內地客自然會想到來港買遊戲，尤其在旺角信和，周末中午時份，就更容易遇到這類客人。無可否認，多了內地客來港，我們做零售的受惠。但『打機』始終是大眾娛樂，不應該任由客人『掃貨』，否則我們港人有甚麼遊戲可玩？所以我會限制客人購買數量，賣給每人一兩隻就算。我們做遊戲零售生意的，也想大家玩得開心，不是只顧賺錢就算。」

網上電子商店減價，無疑影響零售店的生意（網上圖片）

回顧2018全年，阿昌稱最暢銷的PS4遊戲，首選是「爆到七彩」的《MONSTER HUNTER WORLD》，推出首日輕鬆賣逾千套，連PS4主機都非常搶手；其次是《戰神GOD OF WAR》，粉絲苦等多年終於有新作，加入玩法有突破，自然爭著入手，之後就是叫好叫座的《蜘蛛俠》。說到銷情不似預期的遊戲，阿昌坦言對今集「盜墓」較失望，始終該遊戲跟其他大作同期出，他稱：「其實9至11月太多大作推出，太集中在感恩節前出，為何不將部分遊戲搬去暑假呢？去年暑假太靜了。」

PS行貨市場發展逾20年，每逢有殺手級大作推出，必定掀起城中話題，阿昌想起PS3《GRAN TURISMO 5》（2010年11月）推出時，當時搶購情況非常瘋狂。「《GT》賽車系列一直受追捧，來到《GT5》登陸PS3，畫面非常靚，加上行貨送APEX車書手冊，連車迷都吸引過來買PS3主機，當時搶購情況很震憾。」

（按下圖放大解說）

經歷盜版市場的黑暗期

在SCEH發展PS行貨市場，引入「夥伴店」制度初期，當時本港盜版市場極為猖獗，在90年代至千禧年代中期（即PS1至PS2成長期間），改機服務隨處可見，PS1／PS2加入開機晶片就可讀取盜版光碟。筆者記得當時在旺角好景中心逛逛，周圍貼滿「一百蚊三隻」，又留意大叔來回搭電梯，高叫「四仔係四樓」（編按：雖則大叔賣的盜版跟遊戲無關）。

當時阿昌經營PS夥伴店，只賣正版產品，面對扭曲的盜版市場，又如何捱過呢？他稱：「當時主要靠賣主機賺錢，還有一些周邊產品，直到2008年迎來轉捩點，我看到政府很有決心去打擊翻版市場。」阿昌所指的轉捩點，就是特區政府修訂《2007年版權（修訂）條例》，引入打擊「規避器件」內容，出售改機零件屬違法。當時海關積極「掃場」，加上自PS3主機開始，網絡遊戲開始成主流，玩家明白要支持正版，才可完全享受網絡功能，自始本港市場逐漸走回正軌，更多玩家尊重知識產權，盜版市場逐漸消失。

說到未來發展方向，阿昌稱若果遇到合適機會，也可能嘗試做批發生意，或者出售電玩遊戲以外的產品，但他強調會繼續支持PS「藍店」陣營，「我們跟SIEH合作，在進口PS產品方面，貨源比較穩定，而SIEH近幾年明顯加強宣傳，以前以明星為主，現在就多了達哥之類的網紅人物。」

盜版市場嚴重影響業界生計（網上圖片）