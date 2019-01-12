女生內褲．遊戲．年代記：未玩過點算真機迷？

台灣製作遊戲《Panty Party》近日掀起話題，其實「內褲」這件名物，早於有電子遊戲開始不久便已經出現，最常見就是以DLC模式為角色換上新裝，例子數之不盡。不過除了用來讓角色換裝，還有什麼以內褲為主題又或章節內容的遊戲呢？現在請大家好像《龍珠》的八戒一樣，齊齊大喝：「請給我一條女生內褲～！」

2003年《內褲空手道白癡》（Brief Karate Foolish）

2003年的科技還未如今天發達，所謂motion capture還在起步階段，但就已經有人製作了一款「退地」形式製作的真人格鬥，不用motion capture但效果一樣震撼。話說當年有一款名為《Bikini Karate Babes》在地下遊戲界很流行，於是有一班男性玩家便開始在家中模仿一些無聊的格鬥動作，後來便真的將之錄影並製作成遊戲。結果此作於去年被再度翻出並放於Steam，下載量多達16萬，好評率達到93%。遊戲以30名穿上不同內褲的高手為爭奪世界第一「內褲格鬥家」的稱號而大打出手……單是聽到故事已經熱血沸騰，玩落更比《Mortal Kombat》超乎人類常識，絕對是真人配合二維動畫處理的格鬥遊戲真經典。



《內褲空手道白癡》去年被再度翻出並放於Steam，下載量多達16萬，好評率達到93%。

2014年《子彈少女 幻想曲》

正如引文所說，內褲出現最多的就是以付款下載形式出現的Pay Item，玩家一經下載便可以替角色換裝，過去最著名的是Koei Tecmo的《Dead Or Alive》系列，近年則是H2 Interactive的《子彈少女》。這款以射擊為名情色為實的射擊遊戲，女角們一向非常性感，其新作《子彈少女 幻想曲》「拷問特訓（尋問特訓）」系統更是以拷問道具來虐待少女，極盡意淫之能事。遊戲早前更推出「內衣＆內褲 蕾絲內衣和內褲」套餐，盛惠四元，如此價錢落街買條紙底褲也不行，吸引不少玩家「放入購物籃」，讓女主角穿上性感誘人內衣上戰場。

《子彈少女 幻想曲》是近年著名的掛羊頭賣狗肉射擊遊戲。

2016年《內褲保衛陣線》（Punch Line）

玩家成為隱形人進入女生房間為所欲為的遊戲多若繁星，但主要都是H-GAME。這款《內褲保衛陣線》（Punch Line）卻不是此列，而是少少鹹多多趣的AVG遊戲，將色情與惡搞共冶一爐。遊戲故事異常奇妙：男主角需要以幽靈狀態走入女生房間不斷進行惡作劇，目的是要嚇女生一跳，成功後靈力升級便可以觸碰更多重物，不過有一個條件就是不可以看到女生的內褲，否則「情緒爆發糟爆升」，外太空便會噴射白色鐳射令全地球毀滅。當然，玩家在房間中，作為A.I.的女生將會無時無刻用個屁股對著你，讓你無處可逃。順帶一提，此作日本《Fami通》給了32分（40分滿分），非常高分。

當男主角看到內褲後「情緒爆發糟爆升」，外太空便會噴射白色鐳射令地球毀滅。

2017年《人中之龍 極2》

大家都知道《人中之龍》系列一向集色情、暴力與惡搞於一身，不過正氣與剛陽味濃厚的男主角桐生一馬又怎麼會跟女生內褲扯上關係呢？原來在《人中之龍 極2》中，桐生曾為了夜總會小姐小雪而捲入「被內褲小偷騷擾事件」。本來有型的桐生是沒有理由為一條女生內褲而出手的，但看到小雪我見尤憐的樣子，加上不想內褲小偷繼續為害神室町，因此便拋下了一句：「真拿你沒辦法，要是今後有更多人受害的確很麻煩，我就幫你吧。」捲入這場內褲紛爭。他們在河畔橋邊的一張空櫈放下粉紅色內褲，再引犯人出現，然後再將他好好訓斥一番，非常具有教育意義。

桐生一馬拋下一句：「真拿你沒辦法，要是今後有更多人受害的確很麻煩，我就幫你吧。」

2019年《Panty Party》

最近由台灣遊戲廠商Animu Game製作的《Panty Party》成為了熱話，遊戲是一款立體機體操作射擊遊戲，而這些機體是一條又一條的女生內褲，玩家要操控這些內褲起機，然後不斷射擊。遊戲開首會有一位女生問你喜歡哪一條內褲，因為每一條內褲除了款式不同，就連攻擊模式也不同，有些擅長衝鋒、有些擅長閃避，你可以使用不同技能來戰鬥。遊戲的標語為「沒錯！對內褲抱有愛的人類－－愛的戰士！」玩家操控著內褲以第三人稱視角來進行遊戲，真的令人感到匪夷所思。



《Panty Party》中玩家要操控這些內褲起機，然後不斷射擊。

後記：

可能有人認為「唓～其實所有H-GAME都同底褲有關啦～」但其實兩者是有分別的！上述遊戲是以內褲做主題或點綴的遊戲，而玩H-GAME卻是「希望對方除淨條底褲甚至連底褲都……」，雖然大家都是底褲不必分那麼細，但出發點跟動機實在大有不同，在意淫和惡搞間有一條分界線，當中的灰色地帶，令每位男性玩家都有一絲蠢蠢欲動的期盼，大概就是上述遊戲的精髓。

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