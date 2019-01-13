《BIOHAZARD RE：2》三分鐘玩完？！淺談限時限次數與收費試玩版

CAPCOM日前推出《BIOHAZARD RE：2》一次性試玩版，限時30分鐘，不論你GAMEOVER很多次，或僅花3分半鐘SPEEDRUN玩完，甚至是開了遊戲完全不玩，總之過了30分鐘就玩完。其實限時、限次數的試玩版，其實在遊戲業界不算是新鮮事。今次就分析一下究竟為何廠商會有如此「孤寒」的決定？

CAPCOM日前推出《BIOHAZARD RE：2》試玩版，相信大家已玩過吧！今次試玩版成為遊戲業界熱話，除了重製版《BH2》本身質素超班外，另一焦點是它屬於「一次性」的試玩版本，限時30分鐘，不論你GAMEOVER很多次，僅花3分半鐘SPEEDRUN玩完，甚至是開了遊戲完全不玩，總之過了30分鐘就「玩完」。

完成試玩版《BH RE2》才看到豆腐登場（遊戲圖片）

根據《BIOHAZARD》官方網站RESIDENT EVIL.NET的統計資料，截至1月12日周六晚上10時，全球有69萬人玩過《BH RE2》試玩版，當中以亞洲最多，其次是北美洲、歐洲及南美洲。不過說到完成率僅29％，可見就算有網上攻略，也不等於玩家可以在30分鐘內順利「爆機」。

執著打死喪屍只會浪費時間及子彈（遊戲圖片）

坊間對這種限時兼限次數的試玩版，評價兩極。有玩家批評CAPCOM「太孤寒」，限玩一次實在太少，也有人認為試玩版只收錄若干版圖，根本沒需要限制，反正沒可能如完全版般「打爆機」。另一方面，有人認為這種限制可做成「話題」（編按：事實的確如此），尤其對網紅人物、打機高手來說，如何善用這30分鐘，或者大玩SPEEDRUN盡快破關，箇中「試玩版」攻略都有參考關係。當然，限時本身都會對玩家帶來壓力，相信大家都盡量爭取時間，可以在限時內愈玩愈多內容，無疑在遊戲過程帶來刺激感。除非你有多個帳戶，可試玩N次「30分鐘」，否則總會有玩家先看攻略參考片段，才真正打開《BH RE2》試玩版「第一次」玩吧！

WiiU部分試玩遊戲都有次數限制（遊戲圖片）

限時限次數非新鮮事

限時、限次數的試玩版，其實在遊戲業界不算是新鮮事。3DS試玩版遊戲通常都有次數限制，大部分遊戲可供試玩30次，當中包括CAPCOM《MONSTER HUNTER 3G》。但有些遊戲限制較少，例如歐版《世界樹迷宮4》只可試玩3次，奇怪的是此作的美、日版可試玩30次，實在不明白為何如此不公平。WiiU方面，BANDAI NAMCO製作的《POKKEN TOURNAMENT》，集合《鐵拳》與《POKEMON》元素於一身，其試玩版在2016年4月推出，只可試玩5次。此作試玩版有4個角色選用，試玩5次實在不太足夠。

限時試玩版方面，叫好叫坐的SWITCH《OCTOPUS TRAVELER 八方旅人》，SQUARE ENIX去年6月曾推出DEMO序章版，允許玩家可使用全部8名角色，可見試玩版內容極為豐富。不過這試玩僅限玩3小時，所以大家理論上無法單靠試玩版，便可看齊所有角色的故事，想玩就要買遊戲完成版。2015年12月，《RISE OF THE TOMB RAIDER》試玩版率先在XBOX ONE登場，這試玩版設有30分鐘時限。留意的是，此作XB1版率先在同年11月發售，也就是說，試玩版是在完成版發售後才登場。

《十三機兵防衛圈：序章》被形容是收費試玩版（遊戲圖片）

若說《BH RE2》試玩版限時、限次數成為熱話，那麼PS4《十三機兵防衛圈》試玩版同樣成為網民焦點。ATLUS宣布將於3月14日率先推出《十三機兵防衛圈：序章》，遊戲內容大約3小時，13名角色可選用，售價為980日圓。至於《十三機兵防衛圈》正章本身推出日未定，售價2980日圓。

有網民估計，開發商VANILLAWARE是刻意將序章分析出售，變相是「收費」試玩版；筆者認為這種先出序章去滿足玩家的做法，有點像小島秀夫仍留在KONAMI期間，曾率先推出收費的《METAL GEAR SOLID V：GROUND ZERO》，之後再推出《MGS V：PHANTOM PAIN》。大家認為《MGS V：GZ》算不算是《PP》是試玩版呢？

2011年，CAPCOM曾宣布有意推出3DS《ROCKMAN DASH 3：PROTOTYPE》，讓玩家率先體驗《ROCKMAN DASH 3》的內容，原先廠方計劃內置10個版圖，收費200日圓，變相是收費試玩版。意想不到的事，CAPCOM在同年7月宣布中止開發《ROCKMAN DASH 3》，所謂收費試玩版不了了之。

《ROCKMAN DASH 3：PROTOTYPE》連正傳中止開發（遊戲圖片）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079