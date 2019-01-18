Speedrun做善事 GamesDoneQuick 2019善款破紀錄達240萬美元

Games Done Quick （簡稱GDQ）是一個慈善活動，聚集全球各地的打機高手直播表演高速通關（Speedrun）來募集捐款，可以理解為打機版的「歡樂滿東華」。

Games Done Quick每年都會舉辦兩次，分別是冬季（也就是剛過去的）Awesome Games Done Quick以及夏季的Summer Games Done Quick。Speedrun文化已有多年歷史，但可能是因近幾年的電競狂熱，使得同樣具備高技術性和競技性的Speedrun也多人留意起來；Speedrun的競爭形式不是玩家直接在遊戲中對抗，而是鬥快完成項目，等如游水或賽跑。近年GDQ籌得善款數字屢創新高，剛過去的GDQ就籌得破紀錄的240萬美元，即接近二千萬港元善款，可謂成果豐碩。而善款則捐贈予美國防止癌症基金會（Prevent Cancer Foundation）。

The grand total for #AGDQ2019: $2,394,668.



Thank you to everyone for supporting this event. We honestly couldn't have done it without you. — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) 2019年1月13日

而對機迷而言GDC更加是不應錯過的節目，因為這些現場表示的Speedrun實在是精彩絕倫；可能你會說Speedrun影片在網上隨便找都有，但GDC是現場直播，Speedrun同時還有（由玩者本人以及旁述負責）現場解說通關過程的重點和所用技巧，幾乎每看一條片都能「長知識」。看著玩者先解說完他接下來要用的技巧，然後看著他成功施展技巧，這種愉悅只要看過一次GDQ你便會懂得。另外，看著一些自己以前玩過的遊戲，在神人手下以超乎想像的速度和方式爆機，這種「刷新認知」的感覺也是一大樂趣。

GDQ還不時有花式Speedrun表演，例如矇眼爆機（Blindfolded），沒錯，原來真的有人可以不看畫面也能打爆機，不是親眼看著也不肯相信。

今次GDQ也有很多精彩的Speedrun，例如作為開場的《Hollow Knight》空洞騎士Speedrun就已經技驚四座，在沒有使用Major glitch（如穿牆等bug）下不用90分鐘便已達成真結局爆機，更即場示範了加速落下、火球跳等高階技術；大概很多人即使爆了機，也不知道遊戲有這些小技巧。

雖然今屆GDQ已經完滿結束，但官方已經將所有會上全部過百條Speedrun片段上載到youtube，不妨抽時間一看。而夏季GDQ將於6月23-30日舉行，到時記得留意各路神人的精彩表演。

Games Done Quick官方網頁

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