點止《KINGDOM HEARTS》！　迪士尼經典GAME你識幾多隻？

匯集迪士尼動畫人物加上宏大世界觀的ARPG《KINGDOM HEARTS III》在2013年6月美國E3遊戲展首度公布，由於SQEN製作人野村哲也「慢工出細貨」，中途遇到更換開發引擎，之後又退出《FF XV》製作團隊，就這樣過了差不多六年光景，《KH III》終於正式登場。說到「迪士尼」這個無敵品牌，其實過往遊戲業界都有大量迪士尼遊戲登場，部分質素超班，今次筆者就帶大家暢遊回顧「迪迪尼遊戲」體驗箇中樂趣吧！（點圖放大）

最早的米奇老鼠遊戲

說到迪士尼的招牌人物，首選當然是90大壽的米奇老鼠﹝總不是說是MARVEL一堆漫畫英雄吧﹞。1981年，正值任天堂液晶螢幕手提機GAME ＆ WATCH的黃金年代，當時廠方就推出名為《MICKEY MOUSE》的遊戲，玩家操控米奇老鼠從左上、左下、右上及右下，不斷接著滾下來的雞蛋，一旦失誤就輸掉一個生命。事實上，這款G＆W遊戲本身有另一版本，主角由米奇老鼠換成豺狼﹝顯然想偷蛋吃﹞，而遊戲名稱就是《EGG》。

1990至1991年間，SEGA先後開發《CASTLE OF ILLUSION STARRING MICKEY MOUSE》多個機種版本，此作是典型橫向動作遊戲，故事劇情一句說完，就是「米奇深入幻影城堡救美妮」，畢竟是「幻影」城堡，所以遊戲版圖會有較多變化，有暗黑森林、玩具王國、深山吊橋等。SEGA最初推出MEGA DRIVE版本，翌年先後推出GAME GEAR及MASTER SYSTEM（即「SEGA三代」主機）。到了1998年再在SEGA SATURN推出重製版。

雪姑七友本遭雅達利衝擊

說到「雪姑七友」，你會想起白雪公主，還是尹光同名金曲？美國遊戲廠商「雅達利」在1983年，曾開發《雪姑七友》遊戲的測試版，機種屬雅達利ATARI 2600，玩家要帶領七個小矮人，在森林找出王子所在，繼而讓他拯救白雪公主。1983年正值美國遊戲業界的經濟大蕭條（即「雅達利衝擊」），當時「雅達利」遊戲水準參差，經營模式混亂，結果引起美國遊戲業界萎縮，這款幾乎開發完成的《雪姑七友》，最終沒有正式推出，直到2002年，網上流傳模擬遊戲版本。



CAPCOM熱愛迪士尼

若大家喜歡玩迪士尼遊戲，紅白機、超任又是童年回憶的話，那麼大家可能發現，當時很多迪士尼遊戲都是CAPCOM出品，畢竟CAPCOM擅於開發動作遊戲，所以這些迪士尼作品都有一定質素。1992年至93年間，CAPCOM推出超任《DISNEY'S MAGICAL QUEST》系列。遊戲主角一樣是米奇老鼠，但遊戲引入換裝系統，米奇可以隨時變身為魔法師、羅賓漢、消防員等，不斷變身會產生不同能力。在續集就加入雙打（2P為美妮），第三集就加入唐老鴨。這些遊戲曾經移植到GBA，依然保持遊戲水準，可惜之後再沒有新作。

CAPCOM另一迪士尼佳作，相信就是超任《阿拉丁》，事實上，以《阿拉丁》﹝ALADDIN﹞為題材的電子遊戲有很多，包括VIRGIN INTERACTIVE在1993年推出的同名遊戲，備有MEGA DRIVE、GAMEBOY、紅白機版，還有TIGER ELECTRONICS推出的手提液晶螢幕遊戲機。至於CAPCOM製作的超任版，特點是配合原著動畫風格，動作性較豐富，收錄迷你遊戲，BOSS戰吸引，且收錄主題曲A WHOLE NEW WORLD。

暗黑迪士尼遊戲

到了2004年，CAPCOM推出PS2／XBOX《THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS》，即「怪誕城之夜」，玩家操控主角JACK，阻止OOGIE征服怪誕城的野心。此作屬3D動作遊戲，部分BOSS戰加入打節拍元素，加上「添布頓」異色黑暗電影風格，感覺新鮮。



2010年，JUNECTION POINT工作室開發Wii獨佔遊戲《EPIC MICKEY》，兩年後推出續集，兼且擴大到PS3／XB360及WiiU機種。《EPIC MICKEY》是立體動作遊戲，但風格較黑暗，遊戲中的米奇老鼠被捲進荒廢國度。玩家在遊玩過程中，將會遇到愛搗蛋的米奇老鼠，而過場片段都帶有復古氣息，是風格較為另類的米奇老鼠遊戲。此作有不少特點，比如玩家（米奇）可利用神奇畫筆，改變版圖物件，繼而展示隱藏通道，其次是迪士尼另一經典角色「幸福兔奧利華」，成為今作續集的主角之一。